FCC：揭露濫權是新聞自由最佳防具

【本報訊】中港政權近月不遺餘力打壓新聞自由，上月警方修訂《警察通例》，自行為「傳媒代表」設下定義，引起香港外國記者會（FCC）關注，卻遭外交部駐港公署謾罵。FCC第一副會長Eric Wishart發表文章，指出揭露濫權與威嚇就是新聞自由的最佳防具，表明「沉默不是選項」。

Eric Wishart是FCC第一副會長暨會內新聞自由委員會共同召集人，他昨日在FCC網站發表文章，題為「為香港新聞自由發聲」。文章指出，不論是否記者，FCC的所有會員都應該明白捍衞新聞自由是該會存在的基本價值，這點很重要，「FCC的核心任務是推廣及支援最高水平的新聞專業，以及推動區內的新聞自由」。

「參與是重要的，過去多年，我們會晤過政府代表、中國外交部及香港警察，與他們的對話一直都很重要」，Wishart說。他續指，記者與新聞自由捍衞者的最有力武器，就是透過不受制約的報道揭露濫權與威嚇，報道應該無畏無懼、不偏不倚。

稱沉默不是選項

Wishart表示，沉默只會助長把自由新聞扭曲成妥協工具的人，只會讓記者工作在惶恐於失去公信力、工作簽證、人身自由，甚至生命。面對着新聞自由的敵人，低着頭、「不搞事」，奢求事情會好轉，並不可行。

上月下旬，外國記者會發表聲明譴責警方修訂《警察通例》，批評此舉侵蝕香港新聞自由，認為警方若尊重新聞工作者權利，就應該歡迎不受限制的採訪。聲明擊中政權要害，中國外交部駐港公署發言人隨後公開謾罵FCC，表示強烈不滿和堅決反對，「正告外國記者會立即停止打着新聞自由幌子插手香港事務」。

Wishart指出，FCC轄下的新聞自由委員會負責在記者及傳媒受到威脅時作出反應，包括發表公開聲明及致函相關部門。FCC的會員來自本地及國際傳媒，他們當中有很多在香港的記者曾經面對肢體威脅及網絡侵犯。

文章總結說：「為甚麼FCC要發聲？捍衞新聞自由的最佳防具是揭露濫權及威嚇，有需要時與相關部門代表交涉，尊重本會創辦人交託我們的核心任務。沉默不是選項。」