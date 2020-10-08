聖保祿生登報　反國安法教育

【本報訊】港版國安法殺入校園，銅鑼灣直資名校聖保祿學校本學年率先於中五、六必修的倫理科中，加入逾五小時的國安法內容。聖保祿政治關注組今日於本報刊登頭版全頁廣告，反對洗腦染紅教育。

廣告以「盛名女校，何用獻媚？」為題，並配以穿上聖保祿學校、聖保祿中學及藍田聖保祿中學校服的學生畫像。學生臉上盡是憤怒和難過的表情，下款則為「一群反對洗腦染紅教育的保祿人」。

聖保祿政治關注組發言人Tammy（化名）表示，聖保祿學校是全港第一所中學教授國安法，一眾校友認為這是第一步，「遲早其他學校都係咁」，盼藉登報喚起社會關注。

為倫理科必修內容

Tammy續說，聖保祿學校的立場一向較親中，校長黃金蓮修女是親建制組織「香港再出發大聯盟」發起人之一，三所聖保祿學校亦是名校，因此選用「盛名女校，何用獻媚？」一句。至於學生的表情，則代表她們面對國安法的情緒。

廣告同時呼籲繼續關注12名港人被扣留的情況，Tammy指，眾籌過程中，校友們亦想社會繼續關心12名被送中的港人，因此作此呼籲。

聖保祿學校上月被揭於中五、六必修的倫理科中，加入逾五小時的國安法內容，校方將國安法內容分為四周講解，並已預定在來年3至4月教授。校方當時未有正面回應倫理科的國安教育詳情，僅指學校一如既往愛護學生，「培養她們成為尊重法治及守法的公民」。