武漢肺炎︱丈夫被誤當確診個案送院 出院肝受損兩周後死亡 菲婦質疑夫服肺炎藥致死

衞生署今年4月自爆「擺烏龍」誤將尼泊爾漢當成確診患者送院，一天後始發現出錯。事主太太向《蘋果》控訴，丈夫出院後因頭痛等再送院，結果一去不返，約2星期後宣告不治。家屬質疑事主留院時被當成確診者治療，質疑曾誤服藥物，他離院後肝功能異常亦無人跟進，至今死因未明，促當局盡快交代，還丈夫一個公道。《蘋果》查詢後醫管局即約見家屬，稱病人生前無服食治療肺炎藥物，初步證實患罕見遺傳病，個案已交死因庭處理。

衞生防護中心4月7日公佈一宗「擺烏龍」事件，一名在檢疫中心的尼泊爾籍青年6日確診，當局誤送了其病毒測試屬陰性的父親入院，翌日才發現，為失誤致歉。事件至今逾5個月，52歲尼泊爾男子Rai Kalyan已離世，他的菲律賓籍太太Jane（化名）及已康復出院的兒子向《蘋果》求助，原來事主出院後約2周突然過身，至今死因未明。

Jane稱他們因同住人士確診武漢肺炎而須入住駿洋邨接受檢疫，並無病徵，4月6日丈夫和22歲兒子獲通知確診，丈夫先送往聯合醫院，兒子因床位不足延後送院，並非如當局指將2人檢測報告調亂。翌日她收到當局來電指丈夫原來並非確診，她追問為何出錯，對方只稱「really sorry」。

Jane稱丈夫翌日被送回檢疫中心後感頭痛及暈眩，稱留院時曾服藥。至10日頭痛加劇，服用中心醫生處方的藥物後仍感暈眩，被送往沙田威爾斯親王醫院。Jane指初期丈夫情況好轉，17日卻突然昏迷被送進深切治療部。院方指丈夫血液「ammonia level」（氨水平）甚高，詢問其丈夫是否經常飲酒等，懷疑肝功能受損，她稱丈夫「一年只飲數次啤酒，亦不抽煙」。

至20日她接到噩耗，丈夫情況轉差及有腦積水，院方決定為他拔喉，仍在隔離的她拒絕。至21日她趕到醫院，醫生再提出拔喉，她稱希望等至兒子康復出院。她指醫生原本堅持拔喉，在她提出要解剖屍體後即稱可寬限，丈夫終在兒子趕到醫院後離世。

兒子服食肺炎藥物氨水平升高須轉藥

Jane稱醫生懷疑丈夫死因與基因有關，但她追問是否可能丈夫誤服肺炎藥物所致，醫生稱有此可能；她指兒子曾服食肺炎藥物後出現氨水平升高須轉藥。Jane發現丈夫離開聯合醫院後，院方寫轉介信指其肝功能異常，須作監察，但他出院後卻無人跟進。丈夫過身後她要求解剖，報告要等3至6個月，她在4個月後查詢，對方卻着她等到6個月才查問。

Jane稱丈夫身體健康，從無大病，沒想過入住隔離中心後從此不能回家，「任何道歉都不足以彌補」。她質疑丈夫不可能入院一日無服藥，離院後卻持續頭痛。她遺憾丈夫留院時她無法探望，等到見最後一面，「已不能跟他說話」，認為當局須為夫死負責。

聯合醫院稱病人入院期間無服食任何藥物

聯合醫院回覆指患者4月6日晚11時多入院，翌日傍晚出院，其間無服食任何藥物，但病人3月曾輕微發燒，故出院時為他處方撲熱息痛備用。病人血液報告結果顯示膽紅素輕微高於正常水平，醫生轉介病人到普通科跟進，提醒病人檢疫後求診。

威院稱病人11日因短暫性意識錯亂及發燒送院，醫生確認病人腦部無受細菌感染，其後情況好轉，但因暈眩、走路不穩及癲癇等轉送深切治療部。病人血氨水平過高，臨床判斷為代謝疾病，遂為病人洗血及作基因測試，惟情況惡化至22日不治。測試證實病人患罕見遺傳病「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」，已向家人解釋結果，兩院向家屬致慰問，個案已交死因庭處理。

衞生署稱，調查發現檢疫中心醫護因對外語陌生，故在核對名稱時將事主分類為確診者。而檢疫人士如有不適亦可向中心醫護求助，醫護會向他們提供治療或轉介。署方亦向死者家人致慰問。

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