徐英偉任局長近半年始見區會正副主席 遭斥態度差劣嬉皮笑臉

新一屆由民主派主導的區議會遭政府打壓，今年4月已上任民政事務局局長的徐英偉，今日才首度會見各區議會正、副主席，惟民主派會後指徐英偉回應空泛，未有就區議會職能等問題回應。離島區議員梁國豪直斥徐會上態度差、嬉皮笑臉：「希望若果他日仲有呢啲會面，佢可以學識咩叫正面回應。」

第六屆區議會就任近一年，但多次發生官員、秘書處職員以會議議程超越區議會職能為由，在會議期間拉大隊離場，又以議題屬全港性為由，不准區議會主席列於會議議程等。徐英偉今早在民政事務總署會見18區區議會正副主席，除觀塘區外，17區區議會均有代表到場。

會面長達約兩小時，18區民主派聯絡會議提出多項訴求，包括不能任意詮釋區會職能、官員不應擅自離席及缺席會議、主要官員及民政總署署長應恢復定期到訪出席區議會會議、設立獨立秘書處，以及關注營運開支償還申請審批標準不清晰的問題。

會後徐英偉未有從到場時行經的升降機大堂通道離開，避見傳媒。18區民主派聯絡會議召集人、西貢區議會主席鍾錦麟表示，不論針對區議會職權、撥款、區議員營運開支申領及開放議會數據上，如整理區議會網頁資料方便公眾閱讀等，徐英偉均沒有確實回應，「佢口裏面話開放，追問到點跟進都冇特別回應」。

至於為何區議會跟進警隊工作被視為越權，如東區區議會不准跟進西灣河交通警開槍事件，以及灣仔區議會一度不准商議港島單車徑問題等，鍾稱徐英偉否認區會職權標準有變。他們在會上亦指出，政府以往會主動諮詢區議會政改問題，但現時區議會又不准討論相關問題，惟徐也沒有回應質疑。

鍾對今日會面感到失望，「睇唔到政府有誠意改善同區議會關係」。徐英偉上任後曾稱區議會是「好好玩的遊樂場」，引來民主派人士譁然，有份與會的離島區議員梁國豪不滿徐在會上的表現，沒有正面回應問題及經常嬉皮笑臉，「我相信之後會議都好難約，佢嘅態度其實好差，喺個會議上經常嬉皮笑臉，我已經多次提佢叫佢唔好笑，佢就係咁繼續笑，但又唔答我點解佢笑」。

油尖旺區議會副主席余德寶表示，徐英偉在會上提及警務處處長都有出席區議會會議，指政府與區議會有溝通渠道，但余批評這並非雙向溝通，「政府想有嘢回應、表達就透過區議會平台發聲，但我哋有時就民生事項，例如疫情想見食衞局、衞生署，call極佢落嚟都唔出現」。屯門區議會主席陳樹英則指，該區區議員為民政處就議員辦事處用作公投及初選票站拒批兩個月議辦津貼，入稟小額錢債審裁處追討，會上徐英偉以此為由拒回應問題。陳呼籲公眾關注案件，因為將是首宗釐清區議員及職員假日擔任義工遭扣薪津的案件。

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