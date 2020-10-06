保就業計劃︱張俊傑斥政府屈MPF受託人欠交資料拒批款：想玩死瓏門？

瓏門冰室前日（6日）宣佈尖沙嘴的瓏門Cafe及紅磡冰室分店即將結業，負責人張俊傑在餐廳Facebook指，受武肺疫情及食材成本高昂等因素影響，加上政府拒絕向瓏門冰室發放保就業基金，「瓏門冰室捱不住了」，張俊傑回覆《蘋果》查詢時透露，申請保就業計劃資助時遇上重重阻滯，他們昨日（7日）向負責保就業計劃職員查詢第二期保就業資助審批情況時，獲告知強積金受託人未向其提交資料，惟查證後，受託人早於9月中已向保就業計劃提交證明。他質疑政府講大話，有心拖延。

張俊傑表示，瓏門冰室均有申請兩期保就業計劃資助，惟遇上阻滯。他提到，9月初已遞表申請第二輪保就業資助，獲立法會議員民主黨鄺俊宇跟進，鄺引述職員稱會於昨日前收到審批短訊，然而一直未取得回覆。他昨日再向計劃審批職員查詢，獲告知因其強積金受託人未向他們提供資料，所以審批過程未能完成。他再向強積金受託人查證，發現強積金受託人早於9月12日已向保就業計劃提交資料，而非職員所指「未交資料」，當他們昨午4時前再致電查詢，則未再獲回覆。他質疑，政府講大話，有心拖延其申請，反問：「政府係咪想玩死瓏門，係咪要拖到瓏門出唔到糧，搞到佢死先收手？」

他提及，申請第一期補貼時，一度被拒，經上訴後，終在9月中獲批，整個過程已花近4個月，故申請第二輪時已按足其要求遞交資料，惟至今仍未獲批。他坦言，受疫情等影響，餐廳經營困難，首輪獲得逾190萬元的工資補貼，有關資助對其經營十分重要，希望政府盡快完成其第二輪保就業資助審批及交代其審批結果，不要再拖延。《蘋果》已向創新辦查詢，有待回覆。

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