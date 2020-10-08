青年認藏丫叉鋼珠　判囚一年

【本報訊】無業青年去年8.31數天後，在港鐵太子站內向售票機噴白色噴漆，被職員發現及附近巡警截獲，被捕時身上有丫叉、鋼珠及金屬棍。青年早前承認三罪。主任裁判官羅德泉昨判刑指，丫叉及鋼珠等物既然「帶得去」，被告必然預算用作毀壞物件或射傷他人，若非他未將丫叉拿在手中，判刑將更重。裁判官以監禁18個月作量刑起點，貼近管有汽油彈的常見量刑起點，最終判監一年，並下令被告向港鐵賠償約1.5萬元。

被告冼名才（23歲）承認刑事毀壞、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，及《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他去年9月3日破壞售票機、八達通查閱機及增值機共六部機器，並藏有涉案物品。辯方昨求情指被告背景正面，已知錯，還柙感受到違法後果，望出獄後繼續學業，家人已協助他戒掉賭波陋習。

官：帶得去不外乎破壞傷人

羅官直指本案嚴重，被告身上另搜出金屬棍、彈叉及50粒金屬彈珠，物品並非被告在現場衝動隨手拾起，而是特地帶往現場，屬有預謀犯案；當時近乎每天都有示威，響應參與的人很多更是情緒激動，被告所攜帶的50粒金屬珠殺傷力可以很強大，被告藏有50粒即表示可以發射50次，稍有差池，後果不堪設想，指被告作為成年人，必定知當中潛在危險。

羅官又指，涉案物品「帶得去」，不外乎用作破壞或射傷他人，被告亦必然預計有機會發射金屬珠，若被告遭截查時正拿着彈叉及金屬珠，判刑將會更重。至於毀壞港鐵財物，羅官指被告並非突然發脾氣發洩，而是多人響應號召、有組織及有計劃地破壞公用設施。

羅官指，被告可能對社會事件有不同意見，甚至覺得社會事件有欠公義；但他透過非法方式回應，除認罪折扣及願意賠償外，無其他減刑理由。

辯方早前曾指，本案並非同類案件中最嚴重情況，被告主要只噴螢光幕，沒影響機件運作。

案件編號：WKCC2158/20