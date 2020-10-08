武漢肺炎︱港人Staycation開派對 衞生署僅稱會約見酒店無提巡查：無可能無時無刻都睇到

近日坊間興起到酒店「Staycation」，網絡亦流傳有港女在房間開「廿人慶生派對」。衞生署署長陳漢儀稱，署方留意到有人在房間進行多人派對，他們會針對這些情況約見酒店業界，提醒酒店應嚴格執行防疫措施，例如要避免不同家庭的人士同住一間房；但當記者問及應如何監管酒店房間，會否巡查等等，她僅稱當局不排除會加強措施，指執法人員「不可能無時無刻都睇得到」，但她表示衞生署將約見酒店業界，提醒酒店有關控制人流的情況，希望透過與酒店業溝通解決問題。

陳漢儀又形容用酒店房去開派對不是「正常用途」，稱在房內除口罩和吃東西都屬「高危活動」，而市民進行休閒活動時應考慮減少這類高風險行為。

陳漢儀稱留意到近日有較多年輕人確診，而他們大多病情較輕，在出席不同社交活動後染疫，然後再傳染給年老家人。她又「特別提醒」年輕人要保持社交距離，以免傳染家中長者。她又稱希望各方明白武漢肺炎的傳染途徑，提醒市民就算是家庭聚會都要注重衞生和緊記佩戴口罩，勸喻老人家不要出門，如買餸可以叫年輕人代步。

於灣仔、尖沙咀等酒吧區設臨時檢測中心

另外，當局將於灣仔、尖沙咀、葵涌及九龍城4區設立臨時檢測中心，以及早識別「隱形患者」。陳漢儀稱，選址是針對早前的確診群組及其他高危因素，如灣仔和尖沙嘴都是酒吧林立的地方，而葵涌則因出現「國寶之家」院舍群組爆發， 九龍城則因該處有較多泰籍人士居住。她稱今次計劃是參考早前的全民檢測，而當局目前仍在敲定中心詳細運作模式。

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