【本報訊】港大醫學院再損失一名頂尖學者，身兼政府抗疫專家顧問的港大公共衞生學院院長福田敬二，據報遭港大校長張翔出手否決續約，明年底約滿離職。有港大醫學院教授指，福田敬二有能力任教任何一間頂尖大學醫學院，張翔多次否決教員續約，早令港大人有疑慮。學術界人士質疑張翔視港大為私人王國，「佢係大陸人，想同事都係大陸人」。

據《明報》報道，港大公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二不獲續約，將於明年年底約滿後離開，並引述消息指福田敬二雖獲香港大學的學術審批委員會通過續約，但最終被校長張翔否決。

校友氣餒 料更多人萌去意

福田敬二不獲續約原因不明，有指因他已年屆65歲，大學一般對於年屆65歲的教員續約要求非常高，考慮包括發表論文數目、水平，甚至是學生成就等，校方認為福田敬二未達頂尖要求，故不獲續約。但另有消息指，福田敬二的續約申請，已獲大學的學術審批委員會通過，即委員會滿意其學術要求，遭校長否決令人奇怪，不排除涉及其他原因。

有港大醫學院教授表示，福田敬二有能力在世界任何一間頂尖大學醫學院任教，加入港大是港大之福。學術領袖不應只有「狂出paper（論文）」一種，今年港大公共衞生學院在福田敬二領導下，發表多篇武漢肺炎關鍵研究，「呢啲credit（功勞）係唔係應該要畀埋院長呢？」張翔上任後否決教員續約次數之多，已讓部份港大人有疑慮，相信未來會有更多教授離開港大。

《明報》引述港大中人報道，同事對優秀教授不獲續約感到氣餒，預期難以找到適合的接任人選，估計事件會令更多同事萌生去意。若不續約是因為張翔有計劃地逐步以內地學者取代外國和本地學者，亦不會感到驚訝。

高教公民召集人黃偉國表示，聽聞張翔近期否決的續約申請中多為非內地學者，是藉換血將港大內地化，學術界亦有人質疑張翔視港大為私人王國，「佢係大陸人，想同事都係大陸人」。

福田敬二曾擔任世衞大流行流感總幹事特別顧問，曾對抗沙士、中東呼吸綜合症和伊波拉病毒等多場疫症，2016年加入港大，今年初獲委任成為政府抗疫專家顧問團，2月底已預計武漢肺炎相當可能演變成全球大流行。

許樹昌：福田離職影響全港

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，福田敬二抗疫經驗豐富，是公共衞生人才，離開港大對香港整體有影響。

香港大學表示不會就個別人事個案作評論，港大的退休年齡是60歲，教授屆滿退休年齡後獲得延任，尤其是超過65歲後獲延任，都是學術成就非常卓越和突出的特殊個案。過去兩年，港大新入職的教授級人員，絕大部份是來自全世界不同國家，族裔非常多元化。