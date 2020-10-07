武漢肺炎︱約克霧化醋水噴灑幼園學生 專家批無效：或刺激氣管收縮誘發哮喘

全面復課以來，各校對疫情嚴陣以待，「約克教育機構」九龍塘其中一間分校在校門設置霧化儀器為學生噴灑全身，照片在網上流傳，引起關注，有家長指不少學校都用霧化消毒噴灑學生。

約克表示，向學生噴灑的是清水混入約2%食用醋，旨在降溫，又解釋「加醋」有助抑制水中病原體，但校方現已停用。化學博士鄺士山（K Kwong）及藥劑師警告，噴醋消毒效用成疑，粒子霧化或被吸進肺部造成更大損害，更有機會成為病毒載體。兩人均強調，教導學童用酒精搓手液後才摸臉已是最好的防疫措施。

記者 羅惠儀

約克回覆《蘋果》查詢時表示，上述儀器為加濕機，為學生噴灑的成份為「清水和約2%食用醋」，旨在為「戶外入口範圍降溫」；校方引述美國哈佛大學公共衞生學院去年10月一份關於食用醋的文章，指「醋能殺滅某些家居的病原體」。不過為免引起家長疑慮，校方已即時停用。

K Kwong：「噴醋」不能消毒 警告霧化微粒有機會入肺

在網上轉載上述相片的K Kwong向《蘋果》表示，用上述方法「噴醋」並不能消毒，「一般食用醋是6%，需要浸30分鐘才可消滅微生物」。就算衣服沾有病毒，幼兒不會「食衫」，最髒不過是雙手，只要勤搓手才摸臉已可，「你（校方）逐個小朋友唧搓手液才入校，一定最有效。」

對於有學校用霧化醋水甚至消毒物質噴灑學生全身，K Kwong警告，霧化機製造出來的微粒一般少於100微米，已有機會吸入肺；當中直徑為10微米或以下，即PM10最危險，因可於空氣懸浮一段時間。

醫院藥劑師學會會長：

吸入霧化粒子或誘發哮喘 兒童容易過敏

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，就算醫院也避免使用任何霧化消毒：「因為水點（懸浮粒子）易在空氣飄浮，有細菌、病毒、飛沫沾在上面。霧化後粒子會成為載體，帶動病毒飄浮。」

學校防疫消毒措施五花八門。崔俊明續指，季銨化合物及二氧化氯是最常見的消毒化學物質，前者可用於不同物件表面、環境消毒，藉破壞病毒包膜喪失其活性甚至死亡；後者則黏在病毒細胞璧使其氧化死亡。但他絕不建議噴在人體，因所有化學物質都有機會造成過敏，特別對於兒童，皮膚接觸易引起紅疹等；若霧化後吸入，有機會刺激鼻腔、咽喉、肺部，甚至刺激呼吸道收縮誘發哮喘。

消毒物質應用於死物 斥「噴全身完全無需要！」

崔俊明見過有學校在校門為學生噴灑全身消毒，大感疑惑：「噴全身完全無需要！就算戴口罩仍有機會滲入，因為有罅便有機會吸入。」雖然香港未有相關醫學研究對人體影響，但長期接觸化學物並吸進肺部沉積，有機會引致肺炎：「點解學校每天都要噴小朋友？日積月累吸入這些季銨化合物，幸好有口罩，不過累積確實令人擔心。長遠吸入化學物，一定多支氣管炎、肺炎。」他強調，消毒物質是用來噴死物，「問題那個係人！教小朋友用搓手液後才摸鼻，已經足夠。」

崔又指，食用醋殺病毒功效成疑：「用酸性可抑制細菌生長，不過長期暴露醋酸環境有機會刺激皮膚及呼吸道。」食用醋溝水經霧化或被幼童吸入，刺激氣管收縮：「如果本身有哮喘，更加不建議這樣做，根本無用，點解要做？」

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