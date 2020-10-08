反送中運動至9月底再多17人被拘 總被捕人數逾萬檢控率僅兩成

反送中運動以來，警隊大舉拘捕市民，被捕人數持續上升。警方今日公佈，自去年6月9日至今年9月底，因涉反送中運動被拘捕人數高達10,039人，較半個月前再增17人，惟人數未包括10.1警方大舉圍捕市民人數。而遭檢控人數則有2,266人，佔被捕人數22.57%。

警方今（8日）在其社交網站公佈「反送中運動」最新拘捕和檢控數字。由去年6月6日至今年9月30日，因涉反送中運動被拘捕人數高達10,039人，較半個月前再增加17人，惟今次數據尚未包括10.1警方在市面大舉圍捕市民的人數。據警方早前表示，單在10.1行動中，已在多區拘捕多87人。

被檢控人數則有2,266人，佔被捕人數約22.57%。被檢控的首三位罪行分別為「暴動」（691人）、「非法集結」（399人）及「藏有攻擊性武器」（331人）。相比警方先前公佈的資料，被控「藏有攻擊性武器」人數反較半個月前減少2人。

而在被控人士當中，有635人已完成司法程序，有532人須承擔法律後果，包括被定罪、簽保守行為、獲頒照顧或保護令。

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