【力抗批鬥】

【本報訊】討論言論自由的課堂被教育局扭曲成「播獨」教學，九龍塘宣道小學一名教師因此遭極刑「釘牌」，引發全城震怒。多個教育組織連同多名立法會議員及區議員發表聯合聲明，強烈譴責當局無理處罰該名教師，計劃發起一人一信行動，要求當局撤回決定。教協將於數日內協助涉事教師上訴，揚言：「一定會走到底！」

涉事教師被指去年3月設計的教案散播港獨，於上月下旬遭教育局以專業失德為由，永久取消教師註冊。教育界立法會議員、教協副會長葉建源批評教育局拒絕會見涉事教師，剝奪他當面解釋的機會，「法庭判刑都唔會只睇文件啦」，批評當局做法不合理。

多個教育團體亦表態聲援，進步教師同盟成員吳美蘭形容事件是政治凌駕一切，是「香港式文革」。她稱校方調查報告經校董會確認，具一定代表性，質疑教局的調查團隊人員資格，又稱過往涉刑事罪行才會被取消註冊，批評當局繞過停職調查等慣常程序。

戴耀廷：洗腦教育第一步

教育野發言人鄭家朗形容師生是命運共同體，當老師出事，學生會感心痛、難過，批評教育局趕走有教育熱誠的教師。

立法會議員許智峯更點名批評教育局長楊潤雄不配擔任局長，要求他問責下台。

教育野、教育同行陣線等發起一人一信行動，要求教育局長楊潤雄、常任秘書長李美嫦撤回取消教師註冊決定，呼籲教師、家長、學生參與，守護教師專業及學生言論自由的權利，詳情稍後公佈。

九龍塘宣道小學曾應教育局要求調查事件，調查報告認為相關教材並無「播獨」，教師毋須處分，但當局最終推翻學校決定。有類近經歷的港大前法律系副教授戴耀廷亦在facebook帖文，指教育局此舉是將洗腦教育全面進駐香港的第一步，目的要震懾所有人，令所有人不但要噤聲，更要主動配合。他認為今次是特區政權在中共的統轄下，正式向香港所有學校、老師、家長、學生宣戰，呼籲香港人反抗。

梁振英鼓吹家長篤灰

楊潤雄昨在電台節目堅持涉事教師有計劃地散播港獨，「冇可能係一時失誤」。而政務司長張建宗亦發文力挺楊，指涉事教師嚴重違反專業操守，教育局查明屬實後作出適當懲處，不枉不縱。

至於日前被特首林鄭月娥暗諷「避難」沒處理教師問題，要她迎難而上揪出教育界「害群之馬」的前特首梁振英，繼入稟要求公開被裁定專業失德教師名單後，昨又借接受民建聯葛珮帆訪問，鼓吹家長和教師「篤灰」舉報教師的政治立場。梁認為教師中有害群之馬，「係超級帶菌者，必須被隔離」。不過，鄭家朗批評梁振英要求局方公開被投訴教師姓名的做法，形同「公開謀殺」，目的為扼殺教師所有工作機會。

教局回應指涉事教師若不滿裁決，可向上訴委員會上訴。不過，當局資料顯示，上訴委員會2016年至今處理六宗個案，當中涉及取消教員註冊和拒絕批准年滿60歲的校長延任，最終全部維持原判。