司法機構女職員認擾亂秩序遭還柙 透露上月已辭職

網民去年11月在中環發起「和你lunch」活動，其間一名司法機構女職員將途人搬回行人路的雪糕筒踢出馬路，並在途人拍照時捉住對方電話，多次聲言：「打我囉！打我囉！」涉案司法機構女職員事後被拘控，今在東區裁判法院承認在公眾地方擾亂秩序罪，求情指一時衝動犯案，請求輕判。主任裁判官錢禮為她索閱報告，押後判刑，並強調法庭仍會考慮判監，將被告收柙候判。

被告施妙珍（28歲）原本被控在公眾地方造成阻礙、在公眾地方作出擾亂秩序行為及普通襲擊三罪，其中普通襲擊罪為在公眾地方作出擾亂秩序行為的交替控罪。被告今承認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，其餘兩罪分別獲撤控及於法庭存檔，不予起訴。控罪指被告於去年11月18日在中環會德豐大廈外犯案。她於案發兩天後在高等法院外被捕。

辯方求情指，被告案發時沒有蒙面，其穿著也非示威者裝束，只因一時衝動才犯案，屬單一行為，並非與示威者一同作案，而被告將雪糕筒置於馬路，也沒加劇堵路情況。

辯方透露，被告曾任司法機構助理文書主任，惟因牽涉本案而被停職，至上月她正式請辭。被告獲親友及前上司撰信求情，讚揚她待人真誠、有責任心。辯方指，被告因本案而失去原有工作，已上了一課，希望法庭輕判。

裁判官押後案件至10月22日，待索取被告的背景及社會服務令報告後始判刑，並指控罪嚴重，不批准其保釋候判的申請，被告須還柙。

案情指，54歲事主江慧如案發當日下午1時許途徑畢打街，看見約30人聚集，其中數人用雪糕筒堵路致交通阻塞。事主於是和途人將雪糕筒搬回行人路，未幾被告等示威者再次將雪糕筒搬回馬路上，被告更向事主大叫：「打我囉！打我囉！」然後將雪糕筒踢出馬路。

其後事主舉起手機拍攝，被告見狀即指罵事主謂：「呢條八婆影相！」事主欲轉身離去，卻被示威者包圍及要求刪去相片。被告進而緊捉事主手上電話，說：「打我囉！打我囉！」事主最終在途人保護下離去。

另外，警員去年10月5日下午在中環皇后像廣場外處理反蒙面法示威者，其間發現校巴司機梁業成（55歲）用雨傘敲打一個廣告公司燈箱三至四次，於是上前截查及拘捕他。梁在警誡下承認因激動而作案，今承認企圖刑事毀壞罪。裁判官批准他繼續保釋至11月4日，待索閱報告後始判刑。

【案件編號：ESCC823、1844/20】

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