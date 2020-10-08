武漢肺炎︱旅發局推QR Code證商戶符統一防疫指引 暫有逾1,800公司參與

旅發局聯同品質保證局，即日起推出旅遊相關行業統一衞生防疫指引，參與計劃並符合防疫要求的商戶，會獲發電子證書及標誌以茲識別，希望藉此建立本港健康安全旅遊形象。計劃首階段涵蓋購物商場、餐飲、零售及酒店等6大旅遊相關行業，各行業須符合10項防疫規定，目前有逾1,800間公司及商舖表明有意參與。

旅發局表示，疫情中公眾對衞生安全的意識提高，經諮詢旅遊相關業界後，決定與品質保證局合作推出業界統一衞生防疫指引，協助公眾識別符合衞生防疫要求的商戶，並建立香港健康安全旅遊形象。品質保證局會參照衞生防護中心及食環署建議，並按每個行業日常運作，為各行業分別訂立各10項防疫指引。

商戶由即日起可以到品質保證局網頁申請參與計劃，承諾將符合有關防疫指引的要求，若文件資料充足，局方會於30日內安排一次不預先通知的審核，通過後就會在15日內發出電子證書。商戶亦會獲發附有QR Code的標誌，可以在店內展示，以證明商戶符合有關指引要求。此外，局方亦會安排人手突擊檢查，若發現商戶違反指引，將會要求商戶限時內改善，否則將會從計劃中除名。

計劃暫為期1年 旅發局冀1萬商戶參與

計劃將分兩階段推行，首階段涵蓋6大旅遊相關行業，包括購物商場、餐飲、零售、酒店、旅遊景點及入境旅行社，預料3個月後擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司及會展場地等行業。旅發局指，商戶申請計劃時須繳付數百元費用，為減低業界負擔，局方已預留1,000萬元用作全額資助商戶申請費，以及日後宣傳此計劃。

旅發局主席彭耀佳指，計劃參考了政府現行的措施做法，且因應業界運作訂立具體做法，相信商戶能容易跟從有關防疫指引。截至昨日，已有逾1,800間公司及商舖表明有意參與計劃，局方則希望最終有1萬間商戶參與。

旅發局副總幹事葉貞德補充，計劃暫時預計為期1年，預料屆時疫情會受控，但局方會按照實際疫情發展再作調整。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！