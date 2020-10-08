中信旗下三機事發時隱身

【本報訊】警方聲稱8月23日上午8時許，承載12港青的快艇離開水警雷達可偵測的距離，本報追查這段時間的深圳空域紀錄，發現「中信海直」旗下的EC225直升機8時08分從深圳起飛，飛到大亞灣後往南推進。EC225起飛不久，飛行服務隊的定翼機便掉頭折返。在關鍵拘捕港人的「9時許」，先後有三架「中信海直」直升機同時身處附近空域，三機在9時至10時多之間「不約而同」從雷達消失最少一小時，令人無法追蹤有否靠近拘捕地點。

中信海直是中信集團旗下於深圳上市的公司。翻查資料，中信海直過往一直向中國海警及公安提供直升機。官網顯示，中信海直以租機方式提供服務，例如曾向深圳市公安局警航飛行隊提供租機服務；另一方式是託管服務方式，例如替廣東海事局管理直升機。三架涉事直升機分別為EC225、B-70Q0及B-70T1，全部由中信海直註冊持有。中信海直的總部設於深圳南山區，總部設有直機升機場。

秘密任務關雷達

重整FlightRadar24及RadarBox的紀錄，EC225直升機8時08分在深圳上空出現，約8時15分飛越鹽田以北空域，與此同時飛行服務隊的定翼機B-LVB進行了最後一次盤旋，掉頭返回香港機場。根據官方公佈資料，8時左右正好是港人快艇越過香港水域時間。EC225進入大亞灣後向南推進，8時47分距離公佈12港人拘捕位置只有13公里，但EC225沒有停下，繼續向南飛行，9時04分從雷達上消失。10時36分始重新出現，這關鍵的個半小時，極可能為快艇被截停及控制的時間。

B-70Q0及B-70T1亦曾先後從深圳出發，路線同樣是進入大亞灣後往南飛。前者9時15分距離拘捕地點約25公里，後者則在9時38分距離拘捕點只有約9公里。與早前EC225相似，兩機沒有在拘捕點停下，繼續向南飛行多約50公里後，便從雷達消失。B-70Q0在9時28分至10時26分的飛行沒有紀錄；B-70T1則在9時53分至11時28分「失蹤」。熟悉直升機操作的人士向本報表示，沒有它們的飛行紀錄，很大機會是故意將雷達系統關上，可能性之一是飛機正在執行秘密偵測任務，不願曝露位置。