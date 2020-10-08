管凳背被控在公眾地方管有攻擊性武器罪 音樂導師今提堂

曾稱受威嚇而放棄競選立法會議席的建制派前區議員周永勤，今年5月在天水圍天瑞商場外擺街站，宣傳支持港區國安法，其間有大媽粗暴將黑衣男子壓在地上。暴力女子未有被捕被控，反而現場有音樂導師因涉嫌管有一塊爛凳的凳背，遭拘控《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪嚴重罪名，一旦罪成必須判監。案件今午在屯門法院提堂，導師繼續保釋等候答辯。

控罪指，男被告黃嘉豪（35歲）今年5月28日在天瑞路天瑞停車場外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而「攜有攻擊性武器，即一塊破椅椅背。辯方申請押後答辯，以索取控方文件及向被告給予法律意見。

控方不反對保釋，被告獲准繼續以500元擔保，案件押至12月7日答辯，其間被告不得離港及須每星期報到。

另外，警方去年10月13日驅散堵路人群時，有18歲男學生被拘捕，被控非法集結及違反禁蒙面法，案件下午同告提堂。

被告蔡智朗（18歲）被控在屯門屯順街與屯匯街交界附近，與其他不知名人士參與非法集結，及在身處非法集結時使用蒙面物品，即一塊布。

被告獲准繼續以2,000元保釋等候12月3日答辯，其間等候索取控方文件。被告保釋期間不得離港，並須每星期報到。

【案件編號：TMCC1837、1838/20】

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