中槍健仔擬認暴動罪：認罪係最好決定

18歲中五男生「健仔」曾志健去年10月1日在荃灣遭警員實彈槍傷，事後被控一項暴動罪及兩項襲警罪；當日跑到中槍「健仔」身旁大叫「救人先」的理工大學博士生亦被控暴動。兩人的案件今在區域法院提訊，控方申請將案押後，指需與辯方商討案情，「想達成共識同案情調整，言下之意，第一被告（「健仔」）之後應該會認罪」，案件押後至12月22再訊，兩人准以同樣條件保釋候訊。

聆訊前，「健仔」稱有心理準備或需還柙，他步入犯人欄前寄語香港人：「唔好放棄，堅持到底」。被問到認罪的決定是否基於家人或學業的考慮，健仔透露與律師商量後，認為「認罪係最好嘅決定」；他坦言有心理準備將會坐監，但相信在此前仍有一連串的法律程序需要處理。

現已19歲的「健仔」今由資深大狀駱應淦代表。辯方同意押後，駱直言「對雙方有益。」

「健仔」和邱宏達被控一項暴動罪，指兩人去年10月1日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動；「健仔」另被控同日在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明和開槍的警署警長曾家輝。

本案原本共有七名被告，依次包括清潔工陳珩（39歲）、VTC一年級學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、VTC三年級學生馮清華（21歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（22歲）、學生曾志健（19歲）和香港理工大學博士生邱宏達（26歲）。

辯方早前成功申請分案處理，首五名被告的案件已定於明年3月8日開審，為期15天，並將於明年2月11日預審。他們被控於去年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動，陳珩另被指在同日同地縱火。

【案件編號：DCCC 485/20】

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