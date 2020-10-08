【本報訊】民間集會團隊今年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，有六旬退休漢涉當天在金鐘港鐵站外用大聲公說「將三萬香港法西斯警察全部殺晒」，數天後被捕。退休漢否認在公眾地方擾亂秩序行為罪昨受審。目擊事發經過的警員在辯方盤問下承認，被告發言時在場無人堵路，亦無人衝擊警方、刑事毀壞或傷人，警員亦沒有使用防暴裝備。

警署警長李泰萊供稱，今年1月19日下午和同袍到金鐘站B出口外執勤，至5時許目睹被告何兆麟（64歲）持大聲公爆粗，更多次揚言要殺光警察，獲旁人鼓掌及叫囂和應。人群約10分鐘後陸續散去。

片段有數把男女聲附和

控方片段可見被告持大聲公謂：「我哋要殺晒香港警察！我哋殺晒佢，好唔好？」有人隨即答：「好！」另一片段則顯示防暴警在場戒備，其間有男聲道：「將三萬香港法西斯警察全部殺晒！佢哋冇一個係無辜！」未幾有女聲謂「過唔到今晚呀你哋」、「黑警死全家」。

其後男聲謂「過去人民起義係將警察剁成肉醬㗎，知唔知呀？我哋將你剁成肉醬」、「佢（美國）唔需要出現㗎，用架無人飛機襲擊你哋香港警察總部，將警察總部嗰幾千人全部殺晒」、「我哋嘅仇恨，熊熊嘅烈火，將會燒毀你哋」。其間數把男女聲附和。

李接受盤問時承認被告發言期間，現場沒有人堵路、衝擊警方、刑事毀壞或傷害途人與警員，他和同袍也沒使用長槍或盾牌等裝備。李又同意不能聽到被告說的一字一句，惟聽到被告多次稱要殺警。

兩人持傘被斷定示威者

辯方又播放現場片段，指有兩名女子向警員拍照及指手畫腳，逗留一會後離去。李一度問辯方，是否指那兩女是示威者，辯方反問李是否單憑兩女舉止便斷定她們是示威者。

李認為她們是途人或示威者，及後稱她們手持雨傘惟當天沒下雨，故相信二人是示威者。李也同意片中人表現克制，但強調據他當天觀察，被告表現不克制。聆訊今日再續。

案件編號：ESCC211/20