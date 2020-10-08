蘋果基金｜退休海員見盡風浪 卻敵不過眼疾來襲

現年已85歲的根伯，年輕時任油蔴地小輪船員近四十年，主力在機房工作，半生都在海上渡過，見盡了無數風浪。於22年前退休的他，本打算和妻子回歸平靜，簡單生活，安享晚年。

可惜於七年前，他閱報時察覺影像愈趨模糊，起初只以為是精神不佳所致，但眼朦情況持續，加上當時剛好參與由當區的區議員舉辦的免費驗眼活動，於驗眼後他無意中被發現雙眼均患有黃斑病變。當時醫生建議他接受自費眼針治療，他曾於左眼接受了四針自費眼針注射及於右眼接受了六次自費眼針治療加一次激光治療，七年來他已用盡超過十萬積蓄支付醫療費。

近月更發現其右眼患上瘜肉狀脈絡膜血管病變，現時右眼的視力約六成半，有水腫情況，主診醫生建議他可在右眼接受眼內注射「樂明晴」治療及光動力療法，兩者皆屬病人的自費項目。現時「樂明晴」注射費用約為$9,000，是次療程需注射三次；現時光動力療法每次費用約為$12,000，是次療程需注射一次，並有可能需在日後再接受以上治療。現時治療的主要目的是希望穩定他的視力，以減低病情惡化及致盲的機會。

根伯本身亦患有皮膚病，前列腺疾病及氣管毛病，他退休廿多年來與同為長期病患者的妻子一直省吃儉用，沒有領取綜援，只靠長者生活津貼維生。為了治病他的退休金亦已全數用盡，已無力再負擔$39,000的自費眼針藥費，盼善長可伸出援手，讓他不用受失明之苦，與妻子安享晚年。

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