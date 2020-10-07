蘋論：國民黨突然反共所為何事？（方圓）

日前，國民黨黨團突然在台灣立法會提出「美台建交」和「美協防台灣」兩個提案，獲立法會無異議通過。國民黨突然「轉性」，所為何事？

國民黨對美台關係向來忌諱，馬英九的「首戰即終戰」言猶在耳，突然一百八十度大轉彎，證明黨內主流派深感面臨絕境了。

多年來國民黨舔共不遺餘力，在島內大失民心，年輕一代基本背棄，剩下一幫老弱殘兵不成氣候。當前島內民意一邊倒，台美關係卻突飛猛進，再加上不久前海峽論壇舉行之前，被中共大大羞辱了一番，實在無顏以見江東父老，國民黨被逼到墻角，只好斷尾求生。

擺孤注一擲姿態挽民望

台灣外交部長吳釗燮早前提出美台「目前不尋求建立全面外交關係」，吳釗燮強調的是「目前」和「全面」，若長遠來看，局部分階段發展美台雙邊關係，仍然是民進黨政府的目標。國民黨兩提案志在將民進黨一軍，期望比民進黨更「激」一點，擺出孤注一擲的姿態，挽回一點民望。

吳釗燮的說法是美國國務副卿到訪台灣後，雙方協調的共識。美國國內正在忙大選，歐盟態度有待明朗，在亞洲，蓬佩奧剛剛才到日本操作亞洲「小北約」，與日印澳謀求共識，此後若有某種形式的軍事同盟，還指望其他東盟國家甚至台灣的加入，所以目前不是刺激中共以啟戰端的時候。

當下美台建交不是好選項，美國遂致力於推動台灣加入聯合國。這件事有南北韓的先例在，雖然難度很高，但慢有慢做，對中共刺激不那麼大——民進黨的「暫緩說」來源於此。

國民黨兩大提案雖夠吸睛，卻也擔了很大風險。其一是嚴重得罪中共，把台灣全島拒共的現實公告全世界，這對中共是不小的刺激，宣告中共統戰台灣的政策全面失敗。若中共與國民黨割席，即失去島內唯一政治基礎，不與國民黨割席，又顯得自己無能。國共兩黨關係來到一個臨界點，就是取決於中共是否容忍國民黨的變節。

其二，國民黨變臉，能不能贏得島內民意支持，這又是一個未知數。台灣大多數年輕人，對國民黨早已不抱甚麼希望，現實只是一些過氣老政客在那裏胡謅自嗨而已，改變不了島內政治生態。若國民黨作此「大犧牲」，結果又挽回不了民心，那就賠了夫人又折兵，極不划算。

變臉令黨內政爭趨白熱化

其三，此次變臉，明顯是黨內中青代起事，把馬英九們邊緣化了，如此一來，國民黨內的政爭會趨於白熱化，會不會導致再次分裂，而使國民黨更傷元氣，那就還要觀察，總之這是一次走鋼線高難度表演，終極一搏，有苦自知。

台灣立法院通過這兩個法案，對民進黨影響不大，兩個法案都沒有具體施行內容，表達的只是一種共識，基本原則在，事情可急可緩，有先有後，見機行事可也。大事不能做，先做小事也無妨，時機成熟，又甚麼都可以做。有國民黨這兩個提案在手，以後民進黨想做甚麼，想怎麼做，國民黨都冇得出聲，只有照跟，那使民進黨可進可退，而國民黨又綁手綁腳。

最頭痛的當然還是中共。數十年栽培國民黨，花了多少冤枉錢，白費了多少唇舌，一切落花流水春去也，想起來要捶胸頓足。但國民黨又是中共在島內唯一可以指望的政治勢力，近年雖大不如前，至少還佔有一席之地，正是含在嘴裏怕化了，捧在手上怕飛了，稍微敲打一下又要撒嬌，沒了他又若有所憾。

美國人對台灣立法會通過兩條法案，大可施施然「樂觀其成」，有好過冇，真真假假，充場面也不壞，主動權永遠在美國人手上。美國人說台美要建交，那就隨時可以建交，因為台灣兩黨都有共識了，美國人說且慢，等我收拾停當再說，那美台就暫緩建交。美國人可進可退，可早可晚，端看自己需要，自在得很。

國民黨臨淵羨魚，民進黨且戰且走，美國老神在在，中共火燒屁股，這場戲戲碼精采，高潮迭起。

方圓

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