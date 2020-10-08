中共五中全會將根除民主（呂月）

美國總統特朗普感染新冠肺炎，住院僅三天便凱旋回白宮，他自稱是「打不敗的英雄」，拜豋打不敗，病毒也打不敗。CSIS民調顯示，54%的美國民眾視中國為對美國構成最大挑戰的國家。朱利亞尼接受Fox採訪說：「我要中共負全部責任，他們用病毒襲擊我們。」特朗普令美國大選和中共病毒結合起來了，不到一個月就舉行美國大選，更為強烈地加入了中共因素。

10月驚奇看來不僅發生在美國，北京的一舉一動同樣攪動世界風雲。10月2日，中央紀委國家監委發佈消息，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。消息立即攪動國際輿論，董宏20年一直跟隨王岐山在多地任職，被稱為王的「大管家」。中共十八大王躋身政治局常委，任中紀委書記，董也到中紀委擔任中央巡視組副組長、組長。

十八大後，王岐山遵照習近平的旨意，查處包括現任和前任黨和國家領導人在內的反腐敗運動全面展開，中紀委和王岐山的權力自然達到膨脹程度，因而被黨內外稱為「習王體制」。社會上已有「紀委加監察（部），錦衣加兩廠（東西廠）」之說，有「鬼子六」之稱的王岐山不能不發覺紀委的權力和責任都缺乏法律支持，現有的監察部權限過於狹窄，便着手推動成立監察委。2017年1月6日召開的十八屆中央紀委七次全會，確定「籌備組建國家監察委員會」為2017年重點工作之一。王岐山做的年度報告宣佈，2018年第三屆全國人大一次會議將審議通過國家監察法，正式設立國家監察委員會。

2018年修改憲法的同時，監察委順理成章成立，但是紀委和監察委的雙擔易主，落在趙樂際肩上。趙的個人色彩淡薄，從組建國家和省市縣監察委員會再到出台監察法，提出「嚴」字當頭、以上率下，凸顯的是習近平個人意志。習加重紀委和監察委的雙輪驅動，讓「刀把子」向內。

為習二十大後繼續執政鋪路

說到國家大政，特朗普競選提出他要「改正28年各屆總統的錯誤」，為中共二十大定盤子的十九屆五中全會，習近平又要確定甚麼？8月26日，習近平頒授公安旗幟後，中共公安部宣示全力保中共「政治安全」，維穩十九屆五中全會。據新華社報道，10月26日至29日在北京召開的五中全會，要制訂出台《中國共產黨中央委員會工作條例》，這個條例說白了就是在中共全國代表大會產生的中共核心權力機構——中央委員會落實「四個意識」、「兩個維護」，要求全體中央委員同意本次會議不提二十大的接班人，同意習二十大後繼續執政，從黨的最高組織結構上推翻改革開放42年確立的集體領導和限期制。董宏事件不過是一葉知秋，警告全體中央委員，「刀把子」向內，可以砍向十八屆和任何一屆中委。

2019年12月27日，中共中央印發《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》，對黨和國家機關基層的750萬公務員牢牢套上緊箍咒，配合經年的「打黑除惡」，中國一直標榜的政治改革的成果——村級民主，遭到巨大破壞。只要在百度上搜一搜「村委會、黑社會」，就會出現眾多條目。典型的有河南省信陽市312國道南側的「彩雲賓館」，這便是當地紀委加監察委的秘密辦案基地。2019年底，被信陽警方稱為全市最大的「涉黑」案件，曝光了這個秘密基地。羅山縣沈畈村處於城鄉結合部，縣政府徵用該村土地辦國際商業城，不給賠償，就把原村委會和現任村委會兩屆村民自治組織指控為「黑社會性質組織」，38名成員悉數被抓，村委會下的集體財產和個人財產全部充公。老村支書孫傳強被定為「黑社會總後台」，因為成員當庭翻供，控訴遭受刑訊逼供，事件才曝光。

習近平五中全會繼續往個人獨裁黑道加速，目前白宮團隊、五角大樓高官多人被新冠病毒擊中，10月的中美冷戰豈能停手？

呂月

中國資深傳媒人