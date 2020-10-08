民建聯前幹事鄺星宇叫警察加油後用刀傷人今認罪 官指判監無可避免

民建聯前社區幹事鄺星宇於6.12抗爭一周年當日，到觀塘區議員在港鐵站附近空地設置的街站挑釁，與途人爭執，疑亮刀襲擊他人，遭在場人士制服。鄺被控傷人等共三罪。案件今日在觀塘裁判法院再訊時，他承認全部控罪，辯方呈上多封求情信，惟當中沒有民建聯成員，被告求情亦僅稱曾加入「政黨」。主任裁判官徐綺薇將案押後至10月23日判刑，以待索取被告背景報告，其間被告須繼續還柙，徐官指案情嚴重，明言判監是無可避免。

被告鄺星宇（27歲）報稱地產經紀，他今承認襲擊致造成身體傷害罪、傷人罪及管有第I部毒藥三罪，指他本月12日在觀塘同仁街臨時公共小巴站襲擊男子馮文傑、非法及惡意傷害馬富善，另於觀塘警署接見室內管有第一部毒藥即偉哥。

徐官今指案情嚴重，現場有逾100人聚集，被告在人來人往的地方亮刀，必然知道有傷人風險，而他最終導致兩人受傷。

求情未提加入民建聯

辯方求情指，被告中學畢業後未完成大學課程，便加入政黨，投身社區工作七年，擔任過議員助理，而當中兩年沒有收入。被告早前剛放棄大學取錄機會，轉而攻讀新聞學文憑，原本打算於去年參選區議會，但反修例運動令他對政治心灰意冷，故打消念頭。他後來修讀地產課程，案發當日正好考完試，途經現場。辯方呈交多封求情信，當中沒有民建聯成員。該些信件分別由他本人、父親、教會執事撰寫，另有約140名順天邨街坊聯署求情。

辯方指，案件因政見不同而發生，形容為「大時代嘅一個不幸片段」，雙方沒有仇怨。案發時有約十名黑衣人包圍被告，當中有人襲擊其頭部，被告遂取出刀指向馮姓事主，目的是制止馮拍照，並非有惡意傷害對方。被告對兩名傷者感到非常抱歉，對犯案充滿悔意，承諾以後會遠離政治，重過新生活。

辯方聲稱，被告當日購買涉案刀具後，拆開包裝查看完，便隨手將包裝放在背囊，刀則放在褲袋。徐官認為此說法完全不合理，認為被告明顯知道當他遇事時，必然會從褲袋取刀指嚇對方。

其中一傷者拒絕求醫

案情指，當晚觀塘港鐵站外有反修例街站，有約百人聚集及叫口號。約9時許，被告與數名政見不同人士在場爭執，其間他大叫「警察加油」，又突然衝前企圖襲擊市民但不成功，反被在場人士按地制服。被告隨即亮刀，指向正在場採訪的事主馮文傑，並衝前企圖奪走馮的相機，糾纏期間，馮的右手食指被鎅傷。

另一名事主馬富善見狀，嘗試制服被告，其間左手被割傷。警方接報到場後，制服及拘捕被告，他在警誡下保持緘默。被告被帶返觀塘警署後，其背囊被搜出涉案「昔多芬」。

控方表示，馮姓事主拒絕求醫，其右手食指受傷，案發後數天已痊癒。馬姓事主當日有求醫，留院三日後出院，雖然其傷口癒合情況良好，但仍然隱隱作痛及無力，需要定期覆診。

【案件編號：KTCC948/20】

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