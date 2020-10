武漢肺炎︱檢疫中心一別成永訣 喪夫如失去一半身體：他是最好的

「他還說好隔離完,要親自下廚煮大餐⋯⋯」Jane(化名)從沒想過,與丈夫在檢疫中心一別,從此成永訣。她形容他生前是好爸爸亦是好丈夫,任職保安員的丈夫上班前會到妻子工作的店舖幫忙,日做10多小時,下班後更化身家庭「煮夫」,是不折不扣的「愛妻號」。她憶述丈夫曾說離開檢疫中心後為她和兒子下廚,可惜這個承諾從此無法兌現。

菲律賓籍的Jane與尼泊爾籍丈夫Rai Kalyan在香港相識及結婚,她稱丈夫在香港出生,一度離港,至1988年回港後居住至今,22歲的兒子亦在港出生。Jane受訪時已事隔5個月,她說起丈夫仍無法忍住傷痛,整個人陷入痛苦,哭訴:「I lost half of my body. My husband is the best, good father and good husband, loving and caring.(我就像失去一半身體,他是最好的,是好丈夫、好爸爸,很懂得愛和關懷別人)」。

她稱丈夫生前沒有大病,十分健康,即使入住檢疫中心前亦沒有病徵,丈夫還打算完成檢疫親自下廚,但如今已成泡影,「我從無想過他永遠都不能回家⋯⋯」她形容丈夫很疼錫她和兒子,周末經常帶他們到新界郊遊,平日除了保安工作,上班前會到她工作的早餐店幫忙,日做10多小時亦毫無怨言,晚上充當家庭「煮夫」下廚,又協助她做家務,連家中冷氣及電視等亦由他親自修理。

因丈夫是家中收入的主要來源,兒子仍在學,故她現時生活頓失依靠,「親戚都無法幫忙,大家生活都十分困難」。Jane批評當局在事件上一直不願負責任,不但延遲交代,她在追問解剖報告時更受到不禮貌對待,她以英語查詢時,對方竟要求她說中文,令她感覺受歧視。她直言只希望盡快得知事件真相,「I don’t think sorry is enough.(任何道歉都不足以彌補)」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!