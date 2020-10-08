武漢肺炎︱檢疫中心一別成永訣 喪夫如失去一半身體：他是最好的

「他還說好隔離完，要親自下廚煮大餐⋯⋯」Jane（化名）從沒想過，與丈夫在檢疫中心一別，從此成永訣。她形容他生前是好爸爸亦是好丈夫，任職保安員的丈夫上班前會到妻子工作的店舖幫忙，日做10多小時，下班後更化身家庭「煮夫」，是不折不扣的「愛妻號」。她憶述丈夫曾說離開檢疫中心後為她和兒子下廚，可惜這個承諾從此無法兌現。

菲律賓籍的Jane與尼泊爾籍丈夫Rai Kalyan在香港相識及結婚，她稱丈夫在香港出生，一度離港，至1988年回港後居住至今，22歲的兒子亦在港出生。Jane受訪時已事隔5個月，她說起丈夫仍無法忍住傷痛，整個人陷入痛苦，哭訴：「I lost half of my body. My husband is the best, good father and good husband, loving and caring.（我就像失去一半身體，他是最好的，是好丈夫、好爸爸，很懂得愛和關懷別人）」。

她稱丈夫生前沒有大病，十分健康，即使入住檢疫中心前亦沒有病徵，丈夫還打算完成檢疫親自下廚，但如今已成泡影，「我從無想過他永遠都不能回家⋯⋯」她形容丈夫很疼錫她和兒子，周末經常帶他們到新界郊遊，平日除了保安工作，上班前會到她工作的早餐店幫忙，日做10多小時亦毫無怨言，晚上充當家庭「煮夫」下廚，又協助她做家務，連家中冷氣及電視等亦由他親自修理。

因丈夫是家中收入的主要來源，兒子仍在學，故她現時生活頓失依靠，「親戚都無法幫忙，大家生活都十分困難」。Jane批評當局在事件上一直不願負責任，不但延遲交代，她在追問解剖報告時更受到不禮貌對待，她以英語查詢時，對方竟要求她說中文，令她感覺受歧視。她直言只希望盡快得知事件真相，「I don’t think sorry is enough.（任何道歉都不足以彌補）」。

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