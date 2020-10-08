少女涉藏胡椒噴劑被控無牌管有槍械

去年10月31日萬聖節當天，有網民發起「毋忘8.31恐襲太子悼念會」活動，逾千市民響應上街。警方當晚接報深水埗汝洲街一帶有人堵路，到場後截獲三名15歲至25歲男女，三人今分兩案於西九龍截判法院提堂，其中16歲女學生涉藏有胡椒噴劑，被控無牌管有槍械。各人暫時毋須答辯，獲准保釋再訊。其中男生投訴被捕時兩度遭警方施襲，導致頭部受傷。

首案兩名被告分別是鄧姓女生（16歲）及報稱無業的蔡沛霖（25歲）。鄧被控無牌管有槍械和管有物品意圖損壞財產兩罪，控罪指她去年10月31日在深水埗汝洲街及黃竹街交界沒持有牌照下管有槍械，即一支胡椒噴劑；並指她管有一支噴漆，意圖在無合法辯解情況下摧毀他人財物。

蔡則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他無合法權限或合理辯解下攜有一支金屬棒。兩人的案件押後至12月3日再訊，待辯方索閱文件，並各獲准以2,000元保釋，其間不准離境，須於每晚10時半至翌晨7時宵禁，以及禁足案發地點一帶，並須每周向警署報到。

至於15歲男學生的案件則由少年法庭處理。他被控一項管有物品意圖損壞財產罪，獲准保釋。男生的代表大狀要求法庭記錄在案，指被捕當日被告曾於現場及上警車後分別遭警員毆打，頭部受傷，要送院治理。

【案件編號：WKCC3407、700040/20】

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