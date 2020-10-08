武漢肺炎︱港首半年路邊空氣污染創5年新低 惟疫情緩和後反彈 旺角臭氧水平勁升165%

環保團體「健康空氣行動」分析環保署今年首半年的空氣質素監測站數據，發現有3種路邊污染物濃度錄得5年新低，但臭氧則達5年新高，多區空氣質素都有改善。數據顯示，隨第三波疫情爆發，政府收緊防疫措施，7月時錄得的空氣污染物水平為最低點，但至9月疫情緩和後有所反彈。健康空氣行動促請政府發展零排放公共運輸、增設更多低排放區、以及加強監察臭氧排放。

健康空氣行動分析環保署首半年的空氣質素監測站數據，以分析在武漢肺炎疫情下香港的空氣污染狀況。結合中環、銅鑼灣、旺角路邊監測站數據，錄得平均微細懸浮粒子（PM2.5）水平為每立方米26.6微克，比去年同期下跌16%而可吸入懸浮粒子（PM10）水平為每立方米29微克，比去年下跌12.6%，二氧化氮（NO2）水平為每立方米70.8 微克，比去年下跌5.1%，均為2016年以來的新低，但仍超出世界衞生組織標準。然而，該3個路邊監測站錄得的臭氧（O3）卻創5年新高，半年平均值為每立方米33.3微克，較去年同期增加 21.1%。

另外，健康空氣行動亦分析了12個空氣質素監測站數據，該12個監測站的PM2.5、PM10及二氧化氮水平都較去年同期下降，除塔門外其他區的相關物染物水平亦是自 2016 年以來新低。然而，當中有7區的平均臭氧水平比去年同期上升，當中錄得最大升幅的為屯門，臭氧水平高達每立法米43.5微克，較去年升15.2%。東涌、荃灣、大埔的空氣質素改善的情況位列各區三甲。

由於巴士是路邊空氣污染物主要來源之一，據運輸署統計數字，今年首半年的巴士乘客平均人次較去年同期減少近3成，專營巴士營運商均減少班次，健康空氣行動相信因巴士乘客人次及班次減少而令路邊空氣污染得以改善。

健康空氣行動亦分析了第三波疫情爆發後，即7月至9月的空氣污染物數據，發現今年7月路邊監測站錄得的空氣污染物水平跌至本年最低點，但隨疫情於8月中開始緩和，學校亦於9月中陸續復課，3個路邊監測站的空氣污染物隨即反彈，8月至9月期間各空氣污染物濃度升超過5成。旺角的升幅最為嚴重，其中臭氧水平自7月飆升 165%，PM2.5 的升幅亦達161%。

健康空氣行動認為是次疫情是一個契機讓各地政府重新審視公共衞生及環境政策，促請政府應發展零排放公共運輸，推動電動巴士及小巴、增設更多低排放區以擴大規管巴士以外的車輛，隨臭氧問題遲遲未解決，並促請政府應加快與臭氧有關的研究，加強監察臭氧排放。

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