疫情速遞︱疫情再反彈 China Secret疑現三代傳播 傳殘疾院舍國寶之家再增確診（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨日（7日）武漢肺炎確診個案再錄得雙位數字，有11宗。9宗本地感染個案中，有3宗無源頭，其他個案部份與無源頭個案相關，另有2宗輸入個案，及約10宗初步確診個案。

確診個案中，尖沙嘴酒吧China Secret群組再多3名患者，令群組擴大至9人染疫，另有一宗初步確診個案；旺角3間疑屬同一集團的藥房亦現3宗確診個案，患者分別於西洋菜南街龍城中西大藥房、豉油街大華藥房、亞皆老街龍城中西大藥房工作；葵涌殘疾院舍「國寶之家」一名院友屬無源頭染疫，同一院舍增2宗初步確診，全院所有人士需要撤離；30多名住宿人士與6名工作人員需要檢疫。《立場新聞》昨晚接獲消息，指「國寶之家」再多9宗確診，料今日疫情記者會上公佈。

由於再次出現酒吧群組，衞生防護中心傳染病處主任昨於記者會稱，所有社交活動都有一定風險，而昨晚則有消息傳出，指政府正考慮再度收緊防疫措施，限制酒吧營業，惟未有定案。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，疫情可能已反彈，而最有可能導致疫情反彈是食肆及酒吧沒有遵守防疫措施，如超出顧客人數上限，食肆沒有分開員工傳菜及執枱等。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，China Secret及泰籍群組已出現二至三代傳播，今次危機更大，因有兩個高危因素集合一起，除酒吧是高危場所外，也涉及社區邊緣群組，部份泰國人滯留香港或從事高危工作，於公共衞生系統監察範圍以外，構成雙重風險。

本港疫情

●確診（截至10月7日16:50）

5,143宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,885宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

115名確診者仍留醫，10人危殆、8人嚴重

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月8日00:00）

內地累計確診個案85,489宗，4,634人死亡。台灣累計確診病例523宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月7日10:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,567萬，全球死亡人數超過104萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逼近750萬宗，死亡人數突破21萬人。印度確診人數逼近668萬，位居全球第二，死亡人數突破10.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近497萬，死亡人數約14.7萬。俄羅斯確診人超過123萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

世界衞生組織總幹事譚德塞周二表示，武肺疫苗有可能在今年底前可供接種。微軟創辦人蓋茨周二在《華爾街日報》行政總裁理事會（WSJ CEO Council）活動中表示，如果武肺疫苗有效、盡早面世而且能妥善大規模分發，富裕國家可望最遲明年底恢復正常，這是最理想情況。

美國食物及藥物管理局（FDA）周二在網站公佈有關武肺疫苗的最新安全指引，要求疫苗製造商跟進參與測試者至少兩個月，確保無嚴重副作用，方可申請緊急使用授權。換言之，武肺疫苗將無法趕及在11月3日美國大選前在美國面世。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,726,635 (216,064)

印度 6,764,710 (104,651)

巴⻄ 4,970,953 (147,571)

俄羅斯 1,248,619 (21,865)

哥倫比亞 869,808 (27,017)

⻄班牙 865,631 (32,486)

秘魯 832,929 (32,914)

阿根廷 824,468 (21,827)

墨⻄哥 794,608 (82,348)

南非 683,242 (17,103)

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