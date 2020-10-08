指教局以小學教師開刀釘牌震驚中小學界 資助小學校長：市民覺得唔公道

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨信息」而取消其教師註冊，首有教師被指專業失德被釘牌。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（8日）出席電台節目時表示，事件不只震盪小學界，不少小學界同工感到不開心，同時震盪中學界，因「唇寒齒亡」，「擔心唔知幾時到自己？」他認為停牌是罰則過重，猜測因過去一年的社會事件令政府認為現時社會處於亂況，故希望「亂世用重典」，但對於因社會事件而被釘牌的首宗案例竟出現在小學，張勇邦指感到震驚。

張勇邦在節目中以震盪形容本次事件，他指過去牽涉社會事件的學校，大多以中學、大學為主，但今次首宗因社會事件被釘牌案件竟出現在小學，小學業界都非常不開心，張表示希望這只是單一事件。他又指，涉事的宣道小學是私立學校，教師自定課程大綱，課程思考有較大彈性，與普遍官津學校不同，生活教育科或常識科大多會跟隨政府課程框架，如介紹政府部門功能等，並不會涉及政治議題，亦比較少自定教材。張又表示，本次事件中，宣道小學指該教師的課程目的為教導言論自由，張表示對小五就討論相關課題是否合適存疑，他指官津及資助學校較少關於言論自由的課題。

張勇邦指該教師不可算是「無辜」，但認同教育局罰則過重，因與其他專業比較，會先停職、停牌才到除牌，如社工有停牌5年的罰則；張指過去社會事件令社會亂，當局可能是「亂世用重典」，但竟然出現在小學，感到震驚；他又指一旦常秘決定取消該教師註冊資格，就代表永久停牌，不可能只停牌數年。

倡加入第三方機構調查增公平性 不贊同公開教師名

本次宣道小學内部調查事件後認為該教師沒有違反規例，惟教局再重新調查事件，最後決定該教師專業失德，被指不公，張勇邦表示，大多涉及學校的投訴事件中，學校都一定有内部調查，他又指現今社會大部份人都不認可内部調查，例如警方自己調查内部亦會令市民存疑，不理解為何在教局介入今次事件調查後，社會會歸咎教局不公道。

張勇邦建議日後教育界類似事件再發生，或須增加第三方機構加入調查，令市民覺得更公道，他指教育界調查事件的難處在於其專業性的要求，因教育界不像律師工會或醫學會，相關人士有一定專業程度可進行專業聆訊，他指教育界已為此爭執多年，而就他所知，現時教育界的上訴委員會起碼有3名教育界人士。

對於有聲音要求教育局公開涉事小學教師名字，張勇邦則指須從中取得平衡，除了須尊重私隱，他指公開名字是對教師的雙重懲罰，停牌及終生不能踏足校園已是對一名教師最嚴重的懲處，如公開名字或會影響該教師將來的轉行前景，「咁就唔只係專業上懲罰佢，而係廣泛地懲罰佢，不如判坐監啦！」他又認為公開學校名字會影響整間學校，或會令外界標籤該學校，對其他教師不公平。

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