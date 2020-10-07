YouTube直播︱9點半蘋果新聞報道 去年10.1遭警察槍轟胸曾志健擬認暴動罪

《蘋果》推出《9點半蘋果新聞報道》，星期一至日、每晚9時半準時為你送上半小時電視新聞直播，由專業主播以輕鬆、貼地的報道手法，為你簡報每日大事，透過編輯自主，呈現一些其他地方未必見到的新聞畫面，還原事實真相。

今晚9點半，由曾美華繼續同你「報真相、講人話」。

直播期間，觀眾亦可以自由定價力撐《蘋果》，在YouTube收看本節目直播期間（暫時只限YouTube平台及本節目的直播時段內），按留言位右邊的按鈕。你可以選擇購買「Super Sticker」，或以自由定價的「超級即時通訊」作支持。

為了提升節目蘋果930質素，我們希望你可以花1分鐘提供寶貴意見，分享蘋果930的觀看後感，同時贏取$10,000 VVIP會籍：《9點半蘋果新聞報道》觀眾意見收集： https://hk.adai.ly/e/mFOAs0nccab

播出平台：《蘋果》YouTube、《蘋果》facebook、《果燃台》

播出時間：9:30pm

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！