副廣播處長稱利君雅過去3年非「試用期」 未解釋重啟調查原因

香港電台《視點31》主持利君雅上月底罕有被延長試用期120日，並重啟有關投訴她的調查。《蘋果》獲悉，港台副處長、直屬商經局的政務官馮建業的人馬已展開相關調查，正檢視有關文件。

據了解，港台昨日和今日均有召開會議，其中昨日是電視部特別會議，多名港台高層出席，包括廣播處長梁家榮、副處長馮建業。據悉，多名員工會上關注管方重啟對利君雅調查的理據及如何「重啟」。惟馮建業則重申，不會評論個別個案，又指利君雅過去3年不是「試用期」，而是「agreement term」。

消息指，馮的說法字面上沒有錯，因港台的公務員機制內，只有最低級的節目助理（PA）叫「試用期」，其他公務員職位，例如利君雅所任的助理節目主任，也算是「agreement term」，但實質上兩者性質差不多。

《眾新聞》引述港台消息人士，指梁家榮在會上表明不熟悉公務員聘任規則，但梁家榮及有監製都質疑，針對利君雅的投訴早已完成調查，而她3年間的6份工作報告已作考慮，惟馮建業未能解答，為何突然重啟調查。

據悉，今日的會議屬每周例會，會上繼續有員工關注重啟理據和方式等。據了解，港台節目製作人員工會下周一將就事件舉行員工大會，暫未知梁家榮和馮建業會否出席。

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