海天堂誹謗案 店舖主管稱清洗發霉龜苓膏嘥時間

2013年《蘋果日報》踢爆龜苓膏連鎖店海天堂疑清洗發霉龜苓膏後出售，海天堂控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗，索償達1.3億元。案件今在高等法院續審，被指洗霉分店的女主管供稱，一旦龜苓膏發霉，公司不會賣給客人進食，也不會清洗，從沒聽聞會洗霉，「扔咗佢咪得，何必要洗，嘥時間。」

原告傳召海天堂老闆吳耀明的女親戚沈麗華作供，沈擔任海天堂店舖主管，2013年案發時主管約30間舖，包括洗霉報道拍攝到的分店。她指由於食品沒有防腐劑，故指示員工每天盡快把來貨放入食物櫃儲存，如果食物變質要填表匯報。她表示食物安全十分重要，「一發霉，我哋唔會畀客人食。」

當年洗霉新聞曝光後，沈憑影片中涉事職員的名牌，認出是店員林日紅，故找林傾談了解，其間有錄音。被告蔡國強的大律師讀出錄音內容，談到蔡生當時造訪分店較平時密，有員工插嘴說：「喂咁即係有預謀喎！」沈在庭上供稱「變質嘅嘢我哋真係唔會賣」，發霉產品只需丟棄，「何必要洗，嘥時間。」

法官陸啟康問沈，她是否不知道林事實上有沒有洗霉，只是按正常情況推測林不會洗。沈指林有填表匯報壞貨，「正常咪扔咗佢，點解要洗呢?」辯方和法官都追問，發霉是大事，沈有否查究成因，沈表示有向公司匯報，也會到倉庫查看同一批運送的貨，但不知道公司調查的結果。

新聞片段拍到林赤手把龜苓膏來貨由膠碗倒入白色瓦盅，沈表示會轉盅，但正確要戴上手套，先把龜苓膏由膠盅倒進外賣盒，然後才倒進白色盅，手掌不會接觸龜苓膏。

錄音中林自言被人利用和「擺上枱」，不知遭人拍片，願意幫公司澄清，承認只是自己疏忽和貪方便才洗霉，並非公司指示。

惟辯方指錄音無頭無尾，質疑沈是否有所隱瞞，沈稱「錄幾多交幾多」，至於錄音以外的對話，因為事隔多年她已不記得。辯方又問沈，有否追問林何謂疏忽貪方便，有沒有調查洗霉是否個別事件，沈稱當時沒有想這麼多。

【案件編號：HCA1755/13】

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