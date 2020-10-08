園區酒店地盤塌磚牆壓死工人

【本報訊】香港仔深灣道海洋公園的金門建築地盤發生奪命工傷，48歲泰籍男工人昨午進行鑽孔工作期間，背後一幅磚牆突然倒塌，他走避不及被壓中，礙於磚頭過重，工友難以移開救人，救援人員接報到場，花一小時始移開磚塊，事主送院後惜告不治，遺下妻子和兩歲兒子。

48歲泰國籍死者王天，妻子為全職主婦，育有一名兩歲兒子。昨午1時50分，王在建築物二樓工作，鑽孔期間背後一幅面積6米乘1.5米的磚牆，其中3米乘1.5米的部份突然塌下，他猝不及防被磚牆壓中，被困石屎瓦礫中昏迷，工友大驚報警。

被困一小時始被救出

消防處的坍塌搜救專隊及醫管局的醫療小隊相繼趕抵，最後耗時約一小時，下午約2時50分將傷者救出。當時王面色發紫、氣若游絲，急送瑪麗醫院搶救，延至下午3時23分證實不治。消息稱，事發後工友曾嘗試移開磚牆救人，但因磚頭過重難以移開，便報警求助，警方正調查塌牆原因。

勞工處表示，接報後已即時派員到場就意外原因展開調查。工業傷亡權益會提醒所有僱主，進行任何工程前必須評估風險及做好安全措施，保障工人安全，負責人需巡查及監督地盤情況，確保建築材料不會有下墜或坍塌風險。

現場正興建海洋公園第二間酒店，名為香港富麗敦海洋公園酒店，屬四星級。資料顯示，酒店座落於布廠灣與大樹灣之間，毗鄰大樹灣水上樂園，連接深灣道。兩座複合大樓共佔地約1.2萬平方米，樓高14層，提供460個房間。地盤2017年動工，預期明年峻工。金門建築發言人對意外深表沉痛，向死者家屬致以慰問，已聯絡死者家人，為他們提供適切協助。