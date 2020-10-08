裁判官何俊堯遭投訴對警不公 八宗有六宗不成立 另兩宗有待上訴

東區裁判法院裁判官何俊堯早前受到「藍絲」群起去信投訴，指他審理反修例示威案時立場偏頗，對警方懷有強烈敵意。及後立法會議員葛珮帆再去信終審法院首席法官馬道立，要求嚴肅跟進何官「放生」被告等問題。司法機構今就八宗針對何的投訴作出回應，指其中六宗投訴不成立。當中何官在區議員仇栩欣涉襲警案裁決時直指作供警員「大話冚大話」，總裁判官認為，何官已詳盡分析警員證人的證供，有權就各證人的可信性作出評論和裁斷。總裁判官又謂，何官裁決時並無表達任何個人或帶有政治傾向的言論，亦沒有出現針對警務人員表面偏頗的情況。

另有兩宗案件，由於律政司正向上訴法庭提出刑期覆核申請，因此要待相關司法程序完結後，司法機構才作出適當跟進。

總裁判官蘇惠德強調，上述六宗案件的裁決、判罰是裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定。基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜、亦不會以行政的職能干預任何司法決定。終審法院首席法官同意總裁判官的意見。

司法機構發言人透露，總裁判官留意到律政司沒有就上述六宗案件的裁決或刑罰，以判刑過輕、原則性犯錯、法律觀點出錯或表面偏頗為理由，向裁判官、原訟法庭或上訴法庭提出覆核裁決、覆核刑罰或案件呈請的申請。這與總裁判官對上述投訴的結論吻合。

何官已於上月調往高等法院出任暫委副司法常務官。

另外，司法機構今宣佈為增加透明度，藉以加深市民對法庭判決的理由及投訴法官行為的了解事宜的案件，從本月起司法機構會在切實可行的情況下，就一些可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院判決製備撮要，並將其上載於司法機構網頁。

以下為相關投訴不成立的理由：

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何官量刑時提及「有用之軀」和「社會棟樑」等字眼。總裁判官認為，根據判刑理由的前文後理，何官當時是警惕三名被告，如為了表達意見而犯下較本案嚴重的罪行時，會面對刑期不短的即時監禁；而三名被告人作為大學生，本具「有用之軀」及有條件作「社會棟樑」，為社會作出貢獻。就三名被告遭定罪的犯罪行為，何官的言論沒有表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有表面偏頗的情況。

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總裁判官認為，從庭上對話可見，何官在考慮「懲罰性」和「阻嚇性」兩項判刑原則時，衡量了被告的年紀、背景和更生等量刑因素和原則。何官的言論沒有就被告遭定罪的犯罪行為表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有表面偏頗的情況。

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投訴指何官於裁決理由中斥責警員證人態度輕佻及蔑視、作供時猶如置身於「平行時空」和以「大話冚大話」。總裁判官認為，何官分析證供時指出呈堂影像片段顯示，警員證人於案發現場以「輕佻」和「蔑視」的態度向被告說話，而不是針對警員證人於庭上作供時的態度。

而何官分析證供時亦指出，兩位警員證人描述事件經過與呈堂影像片段顯示的截然不同，情況如辯方陳詞所說，警員像是在描述另一個時空，一個「平行時空」。何官的口頭裁決理由，分析了控方兩名警員證人的證供，而裁判官有權按席前的證供，就各證人的可信性作出評論和裁斷。何官的事實裁斷和對證供的分析，是以案中證供作為基礎和依歸，並沒有表達任何個人或帶有政治傾向的言論，亦沒有出現針對警務人員表面偏頗的情況。

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投訴指何官質疑被告於案發現場未明白警員的解釋，因而批准簽保守行為令。惟被告是一名聾啞人士，需以手語溝通，聆訊期間何官與控方討論「案情撮要」時，只是作出假設，並沒有如投訴函所指，質疑被告不明白警員證人於案發現場所發出的警告。

而且，實情是控辯雙方於審訊展開前達成協議，同意以控方撤回控罪及被告簽保守行為的方式處理本案。最終何官接納控辯雙方建議，在被告承認案情後，頒令她須簽保守行為。

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投訴指何官表示不能放心依賴警員證人的證供，因而裁定被告罪名不成立。惟總裁判官指出，何官於裁決時沒有就控方證人的可信性作出裁斷，亦沒有如投訴函所指，質疑或評論其證供的可信性。何官更沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有針對警務人員表面偏頗的情況。

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總裁判官指出，何官於口頭裁決理由中，分析了警員庭上證言與其書面證人供詞的內容、以至警員記事冊的紀錄之間的分歧後，裁定警員證供的可信性存疑，控方未能在毫無合理疑點的舉證標準下，證明被告於案發時管有涉案物品。何官進一步指出，即使能證實被告管有涉案物品，就法律觀點而言，控方指稱被告管有涉案物品的目的，亦不符合控罪中「非法用途」這項元素所指的三項定義 : 即束縛人身自由、傷害他人身體和入侵或非法進入住宅。

總裁判官認為，何官的事實裁斷和對證供的分析，是以案中的證供作為基礎和依歸，並沒有表達任何個人或帶有政治傾向的言論，亦沒有出現針對警務人員表面偏頗的情況。

另外，青年承認萬聖節非法集結獲判服務令、以及亞氏保加症少年向警察宿舍掟汽油彈獲准感化兩案，由於律政司正就案件向上訴法庭提出刑期覆核申請，因此司法機構會待該案的司法程序完結後才作出適當的跟進。

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