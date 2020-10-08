武漢肺炎︱疫情反彈急升勢頭越演越烈 袁國勇憂下波疫情較第三波更嚴重

本港再現多宗源頭不明的武漢肺炎個案，而尖沙嘴利就商業大廈China Secret酒吧群組亦有9人確診，有傳政府已考慮再關閉酒吧。港大微生物學系講座教授袁國勇表明，客人在店內除下口罩會帶來很多問題，但是否容許酒吧營業，應交由政府決定。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，本港疫情已處於加速上升階段，並有越演越烈之勢，認為政府應盡快考慮介入個別場所的活動，與業界商討如何避免疫情傳播，也要減少學生之間的傳播風險，市民亦應避免到酒店開派對和去娛樂場所。

港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目表示，全港多個人口密集地區現時都有個案，加上出現在酒吧、藥房、學校及殘疾人士院舍，形容情況令人憂慮，亦坦言即使重回最嚴厲的防控措施，每天確診數字仍然會維持雙位數，之後才回落。

他警告病毒在秋涼生存時間長，如果等待個案上升才加強措施，慘烈程度就會更大，若控制措施做得不好，下一波疫情會較第三波嚴重很多。他指，不少防疫措施在10.1假期前已放寬，且市民有抗疫疲勞，食肆及酒吧未有執行每枱人數上限、空氣通風及分開執枱傳菜人員等防疫。他呼籲公眾提早進入嚴密戒備狀態，截斷社區的隱性傳播鏈。

建議酒吧客用飲管飲酒如小學生水樽

倘整個社區爆疫或再停課

袁國勇認為容許客人在店內除下口罩會帶來很多問題，曾建議去酒吧的客人不要除低口罩，可以用飲管伸入口罩飲酒，如小學生水樽一樣，但是否讓酒吧繼續營業與經濟、政治亦有關係，應由政府權衡後決定，專家不能代業界決定。

問到學校何時需要停課，袁國勇認為，現時有病例的學校要停課的做法無錯，但若整個社區到處都是個案，相信政府無選擇下，有機會需要再停課。

梁子超：若學校有爆發 病毒傳播得更快

呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目指，從過去數天的確診數字來看，本港疫情已處於加速上升階段，源頭不明個案引起的關聯個案會湧現。他認為政府應盡快考慮介入個別場所的活動，與業界商討如何避免疫情進一步傳播，並要盡早考慮各項防疫措施，控制疫情反彈，但指最重要是市民由自己做起，減少聚集和社交接觸，避免去酒店開派對和去娛樂場所。

梁子超又指，長假期後出現個案反彈是預期內，隨着疫情反彈，當社區內有人感染，滲透到不同場所是並不出奇。他認為，若學校有爆發，將出現跨家庭網絡的傳播，病毒會傳播得更迅速，認為目前應減少學生之間的傳播風險，尤其控制課堂外的活動。

他指，第三波疫情持續長時間，市民的抗疫疲勞嚴重，而業界亦要求政府放寬限制，令最近一輪防疫措施放寬得較急，疫情反彈是預料之中，但有越演越烈的趨勢。他說，政府微調防疫措施的影響力有限，若市民不留在家將難以控制疫情，但不會形容現時已經出現第四波疫情。

藥房商會稱員工防疫意識一向高

昨日的確診個案中，有3宗個案均在旺角的藥房工作，疑屬同一集團。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，疫情爆發以來，業界都未聽聞有員工感染，由於業內人員要面對因身體不適而來買藥的客人，故防疫意識一向較高，事件令業界震驚，相信可能因為疫情有所放緩，令部份員工鬆懈。

衞生防護中心昨提到該3名患者會在這3間藥房來回工作，例如借貨。張表示行內的確有借貨的做法，部份員工可能會到其他藥房，不同藥房的員工亦可能相識，放工後會相約聚會交流。

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