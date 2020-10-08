831灣仔暴動案 法官質疑警員搜證：走甩咗個物主，你執十個汽油彈都冇用

「陣地社工」成員陳虹秀等八人被控於去年8.31在灣仔參與暴動，其中陳虹秀一案上周獲裁定表證不成立，控罪撤銷並當庭釋放，其餘7名被告繼續受審。案件今在區域法院結案陳詞，主控官稱各被告並非「無辜在場」。而有指遭警方插贓的被告，其大律師陳詞指涉案警長拾起證物後沒有即時找尋物主，反而自行保管多時，直指警長入職廿多年不應犯下如此錯誤。法官沈小民聞言稱：「你唔好同我講佢啲服務年資，新入職嘅警員都知，走甩咗個物主，你執十個汽油彈都冇用啦！」

控方外聘大律師張錦榮陳詞指，當日現場人士作出實際破壞社會安寧行為時，現場的非法集結已惡化及演變成暴動，「現場只要有一個人掟汽油彈，參與的人就有罪；被告即使冇暴動行為，都唔等於唔係行為嘅一部份」。張指控方不需證明被告如何參與其中，亦不論他們集結目的合法與否，只要各人有共同目的，即滿足非法集結條件，「如果辯方係話，要證明被告做咗啲咩，掟嘢呀、縱火呀，控方覺得唔需要，只要當中喺現場就可以」。

主控：守法市民就應該走

張又稱，眾被告於本案中集結的共同目的，就是「破壞社會安寧」，集結就是展示共同決心。而警方要求現場人士離開時，「守法的市民就應該走」，「要走嘅好多機會離開，可以走咗好耐」，加上被告的衣物裝束，明顯有備而來，會在現場逗留及有抵抗意圖，並非「無辜在場」。

張指有證供顯示各被告直接參與現場行為，「唔止喺現場純粹出現咁簡單，佢哋係結集嘅一部份」，又指現場人士以人多勢眾達到目的，穿上黑衫黑褲是為了互相保護身份。

控方另提及第四被告龔梓舜被控管有伸縮警棍及汽油彈，並澄清警長黃子誠曾撲倒龔，但及後龔逃脫，警長遂檢走背囊，當時是想尋找接收證物的刑偵同事。法官沈小民質疑，為何警長發現涉案物品時不是搜尋物主，反而是找刑偵同事。控方指，黃在撲倒龔後曾遭人踢中頭部，亦不知龔已被捕，當時一心想尋找同事接手，並指黃當時曾經從地上拾起的物品，只是他自己的電筒。

第四被告代表大狀石書銘陳詞回應，指警長檢起背囊後，曾多次作出在地上拾起東西的動作，其後「行埋一邊」，其間有棍狀物突出，且拾起物件與伸縮棍相似。石大狀指，片段中從未有東西從警長身上跌出，無可能如警長作供所言是拾起自己的電筒，警長亦無交代之後電筒去向。

警長沒有認出背囊物主

法官沈小民問石大狀，警長在案發現場拾起背囊後，是否沒有認出背囊的物主。石大狀確認，指警長作供時自稱撲下被告時曾見過被告脫下口罩的樣子，當時如要找尋物主，理應找到被告，但當時警長卻「冇認下佢」，直指警長入職廿多年，不應犯此錯誤。沈官謂：「你唔好同我講佢啲服務年資，新入職嘅警員都知，走甩咗個物主，你執十個汽油彈都冇用啦！」

石大狀又指，控方沒有證明龔如何參與、或參與了哪一部份的暴動，「佢嘅出現就係被捕一刻」，並指汽油彈亦非被告參與暴動的罪證，逃跑現場亦不是正有暴動行為，要求裁定針對龔的兩項控罪不成立。

結案陳詞明日繼續。

7名被告⾃僱人士余德穎（23 歲）、學⽣賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲）被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於軒尼詩道管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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