疑黑幫毆鬥一死三傷 商人被控謀殺待認人手續

兩班分屬不同黑幫幫派的成員，本月6日在尖沙嘴某酒吧消遣時爆發大衝突，雙方召來多人到場毆鬥，釀成一死三傷。據了解，警方憑籍閉路電視片段，拘捕一名商人，並控以謀殺及蓄意傷人兩罪，今午被解至九龍城裁判法院提訊。

被告楊鎮邦（40歲）報稱是商人，他被指本月6日在尖沙嘴柯士甸道136至-38號金門商業大廈一樓「N1」酒吧內連同其他人謀殺麥志健。他另被控於同日同地，連同其他人士，意圖使男子溫少龍、男子馮飈南及男子蔡亮身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該三男子。據了解，死者及傷者都是黑幫成員。

控方起初申請將案件押後至下周二再訊，以待進行警方認人手續，包括安排三名傷者及一名酒吧職員進行認人，其間還柙警方看管。辯方則希望被告能還柙監房。

主任裁判官嚴舜儀將案件押後至12月3日再訊，以待警方進行認人手續及其他調查工作，被告其間須還柙監房候訊。

【案件編號：KCCC2518/20】

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