售貨員協助掘磚人士搬磚搬磚 今判社會服務令

售貨員去年11月在秀茂坪參加摺紙鶴靜坐後，應邀到附近休憩處，並替掘磚人士搬磚，終與另外兩人被捕。該兩人早前准簽保守行為，售貨員則承認刑事損壞罪。主任裁判官徐綺薇今判刑時指，涉案磚頭明顯有機會用作堵路等非法用途，不能忽視被告行為招致的風險，最終判被告須履行100小時社會服務令，並向康文署賠償316元。

被告幸晏生（24歲）早前承認於去年11月4日在秀茂坪道及曉光街交界的休憩處犯案。

辯方今指，被告的感化報告正面，冀法庭接受感化官建議，判處被告感化。徐官引述報告指，被告向感化官稱有悔意，因知道掘磚及搬磚是違法，故案發時曾猶豫參與與否。感化官認為，被告適合接受感化令及社會服務令，被告亦願意接納。

徐官直言，不能忽視被告行為的風險，認為社會服務令兼具懲罰及更生作用，較為適合被告，最終判他接受100小時社服令。

此外，控方向法庭申請賠償令，要求被告向康文署賠償316元，辯方不反對。徐官批准申請。

案情指，警員當晚乘警車路過現場時，發現有人掘路，遂下車追捕，截獲被告與同案兩名分別14及17歲的少年。案件上次提堂時，控方考慮兩名少年的年齡後，同意對兩人撤控，兩人各以2,000元自簽保守行為一年。

徐官當時指，現場沒有示威，亦沒證據顯示被告牽涉進一步違法行為，雖然控方以不同方式處理三人，但三人罪責其實相同，故被告的判刑不應與另兩人落差太大，否則對他不公。

【案件編號：KTCC1098/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！