復課不足10日　多間中學、浸大爆疫

【本報訊】本港9月29日全面復課，不足10日，多間中學陸續錄得感染個案，浸會大學亦有學生確診。不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時沒有顯示校內出現爆發，如果學生並非傳染期返校，亦知道有源頭，學校毋須停學。

兩男生確診 曾赴八人聚餐

昨日新增兩宗與學校相關的確診個案，分別為浸大應用生物系的19歲男學生（第5143號），以及就讀將軍澳迦密主恩中學的17歲男學生（第5144號），兩人最後回校日期同為上月30日。上述兩宗個案屬同一家庭，相信為兄弟關係，居於調景嶺健明邨健晴樓。兩人曾於潛伏期出席家庭聚會，當中有六名親友曾與患者燒烤，另有七至八名家人曾一起聚餐，第5144號患者平日與數名友人打籃球，但沒有人被列為密切接觸者，毋須接受檢疫。

將軍澳迦密主恩中學表示，昨日起按指示暫停面授課堂及校內活動兩天，校方今早起會向有需要的師生及家長派發樣本瓶。浸大行政副校長鄒靄雲則向全校師生發電郵，該名確診學生傳染期內曾到善衡校園查濟民科學大樓、逸夫校園思齊樓等多個課室，物業處已即時關閉上述課室消毒，該學生修讀的科目亦將轉為網上授課，惟未有交代其他學系的安排。

多所中學亦錄得疑似確診個案，位於土瓜灣的保良局顏寶鈴書院一度傳出有學生確診，校方澄清，書院昨日接獲一名學生家長報告其子女懷疑感染武肺，雖經衞生防護中心檢測後報告初步呈陰性，但校方仍決定今明兩日暫停面授課堂，已成立小組跟進相關個案。

牛頭角聖傑靈女子中學昨日亦公佈，一名中五學生被列為確診個案的密切接觸者，學校昨日起關閉兩天進行全校消毒。保良局蔡繼有學校另傳出有學生的姊姊初步確診，其後校方向家長發信，經覆檢後該名人士檢測結果暫時呈陰性，但保險起見今明兩日轉為網上授課。