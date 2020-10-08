武漢肺炎︱郵輪公司盼政府重開郵輪碼頭復業 讓港人「Seacation」紓緩人流

年初日本「鑽石公主號」爆疫重挫郵輪業，特首林鄭月娥今年2月初宣佈為抗疫關閉啟德郵輪碼頭和海運碼頭。郵輪公司「雲頂郵輪集團」旗下星夢郵輪「探索夢號」今年7月於台灣復航，下月6日將再於新加坡復航，該公司指吸取星台復航經驗，希望港府可盡快重開郵輪碼頭，讓市民體驗海上度假「Seacation」。

雲頂郵輪集團市場部主管李鳳霞表示，往年全年估計有48萬客人，當中香港客和國際客比例約4：6，2月停航以來香港基地流失約25萬客人，她指台灣復航已有3萬人安全乘搭郵輪，長周末假期有見多人外出，並不利疫情，認為郵輪空間大猶如海上度假村，容量相等於10間酒店，既然酒店可以做Staycation，她認為做「Seacation」也可以紓緩人流，希望政府考慮開放碼頭讓業界做海上遊。她引述同業指亦傾向支持重啟海上遊，形式是香港登船後出公海遊覽再回到香港港口，遊覽時間可能是3日2夜或2日1夜，業界有80％船飛都靠旅行社售賣，相信海上遊也可以令幫助旅行社復業。

可仿效星台做法須申報健康 設社交距離限制

雲頂郵輪集團業務規劃及港口管理林俊彥補充，現時每月花千萬元成本維護郵輪，香港若復航會仿效星台做法，包括必須做健康申報，曾經出境乘客不可以上船，有測試陰性結果才可以登船；船上有社交距離限制，例如新加坡5人一枱、台灣6人一枱、香港跟隨政府要求4人一枱；自助餐有專人服務夾菜；公眾場所要戴口罩，郵輪每人每日會派一個口罩；船上有幾十部自動洗手機和提供搓手液。

李鳳霞補充，每個房間都有獨立的鮮風系統，不會與旁邊的房間互通，確保客房、員工房和公共設施都是百分百海風傳送。另外船上醫療中心設多間負壓病房，如果有確診個案可以立即送入隔離，船上可做快速病毒測試，同一層亦會劃出隔離區讓隨行親友隔離，一旦有確診會立即停航回到港口，並供政府開始追蹤個案。郵輪上船人數擬為上限一半，以世界夢號上限5,000人為例，重啟郵輪服務容量或在1,600至1,800人，日後再慢慢增加容量。

林續指，以新加坡為例4至6月疫情狂爆，現在也不是日日清零，但當地政府認為要與疫症共存，香港情況似坐過山車，他認為能否重開海上遊要視乎當地政府意向和政策，政府已收到他們想復航的通知，但暫時未有回應。

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