12港人送中︱飛行服務隊行動代號再揭警謊 標明「警方行動」 隊員名單曝光

繼《蘋果》早前踢爆飛行服務隊疑尾隨12港人的快艇後，前眾志秘書長黃之鋒今日（8日）在Facebook發文，披露一段飛行服務隊的飛行紀錄，顯示定翼機當天的行動為「P-OPS」（Police Operations），意味警方早已掌握12港人行蹤，並主動策劃定翼機在空中監視，絕非如林鄭月娥早前聲稱的「冇角色」。在黃之鋒公開的飛行紀錄中，顯示分別有兩架飛機在8月23日，執行以「P-OPS」為代號的行動。

黃之鋒今日亦有參與12港人的家屬到飛行服務隊總部抗議的行動，他在現場引述消息人士稱，涉事定翼機的行動是「警方行動（Police Operation, P-OPS）」。他認為，事件可能是保安局轄下的警方及飛行服務隊跨部門行動，又公佈多名疑涉事的飛行服務隊隊員名稱。黃又不排除將來有更多消息提供，又呼籲有相關消息的人士向他們提供更多資料，以協助12港人及其家屬。區議員岑敖暉亦直斥特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強一直在說謊，密謀將12港人送中。

黃之鋒帖文引述消息指，警方在空中監視快艇，並設局將12名港人送中。此外，黃亦披露負責當天定翼機任務的飛行服務隊人員名單，包括高級機司馬鈞豪、黃詠妍、丁沛東、二級機司張家輝及三級空勤主任陳堅衡。黃又指，自傳媒披露設局送中事件後，政府電話簿已經將政府飛行服務隊整個行動組職員的聯絡資料全部刪除，記者剛才測試，已無法查閱飛行服務隊行動組的職員聯絡方式。對於政府新聞處的飛行服務隊聯絡名單修改，一直協助12港人家屬的本土派鄒家成形容是「作賊心虛」。

黃之鋒與12名港人的家屬到飛行服務隊總部門外抗議，要求飛行服務隊與警方，盡快公開8月23日，即12名港人被擄走當天，定翼機的任務性質、偵察紀錄等，並交代警方曾否登上定翼機在空中監視12名港人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！