政府頻洗太平地 觀塘碼頭街友木屋搭完又拆 團體磋商後終暫緩至下周

運輸署原定今早9時起封閉觀塘公眾碼頭，交由食環署派員對居住碼頭多年的街友進行例行清場清洗行動，但「支持露宿街友行動組」指近月清洗活動頻繁，而每次清洗都令一眾街友無所適從，故今要求暫緩行動。經過近一小時磋商後，政府部門決定暫緩行動至下周一。

「支持露宿街友行動組」召集人馮炳德指，自4、5年前起，食環署恆常為觀塘碼頭「洗太平地」，近月更幾乎每個半月就清洗一次，每次行動前，街友都要事先搬遷並拆卸木屋，事後又要重新再建木屋，猶如一場「浩瀚工程」，加上近日疫情反覆、氣溫轉涼，故希望當局能暫緩清洗行動至下星期，人性化處理街友的需求。他強調，街友非常配合清洗行動，希望當局能多與街友溝通，建議當局可以教導街友如何清潔碼頭，並將清洗工作交給街友自行負責。

馮指，政府現時的津貼難以協助街友維持生活，住屋需要更難以滿足，建議政府制訂改善街友居住政策，「至少生活得（有）尊嚴啲」。

前來聲援的好鄰舍北區教會基層關懷部社工Wing指，在疫情威脅下，政府不但沒有為街友提供適切幫助，更互相推卸責任，加上現時宿舍供不應求，街友等候公屋更是難上加難。當區區議員、民主黨梁翊婷表示，即使街友有社工轉介改善住屋，但只屬短期解決方案；作為房屋事務委員會成員之一的她認為，組合房屋是不二之選，建議「有心人」捐出空地，興建過渡性房屋，不但能提供舒適環境，同時照顧更多無家者。她承諾，會將改善街友居住事項放上區議會議程再作討論。

街友：每次清洗後要花一星期重建木屋

年約60歲、居住在公眾碼頭逾3年的黃先生指，附近街坊經常投訴及指摘碼頭污糟，雖然政府近年已派員進行清洗，情況大有改善，但每次清洗前，街友們都要事先花一、兩天清拆木屋，「急促啲囉，叫埋啲朋友一齊嚟拆」，事後更需花近一星期重建木屋。他續指，每次清洗都會「啲嘢搞到亂晒」，有時甚至會損失一些衣服或食品。

黃生表示，幾年前工傷後就沒有再工作，現時主要靠打散工及積蓄維持生計，暫時亦無申請政府冿貼，又指出外租屋的負擔太重。

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