國泰屢傳本月大裁員 工會聯署促公司先節流並交代重組方案

國泰航空事先張揚第四季公佈業務重組計劃，有消息指國泰最快本月大裁員，令員工人心惶惶。有7,400名會員的國泰空中服務員工會今日發起會員網上聯署，要求公司先推行其他節流措施，避免裁員，並盡快向員工交代重組方案內容。工會主席王思敏表示，若公司拒絕回應工會訴求，不排除會將行動升級。

國泰空中服務員工會的聯署信指，公司自上月宣佈不申請第2期「保就業」計劃，以預留靈活性予第四季度公佈的「未來營運規模和模式重組計劃」以來，員工群組間不斷流傳公司裁員的消息，員工士氣低落，工會為此曾與機艙服務部管理層會面數次，除了轉達會員對前景的擔憂及意願外，亦多次要求公司盡快公佈有關重組計劃的內容及實行日期，讓員工們可盡早準備。然而公司一方一直表示現階段不能披露任何細節，即使是正在考慮中的方案也不願透露，工會對此表示相當失望。

工會提出三點要求，包括要求公司先考慮其他節流措施，例如推出為期更長的自願性無薪假計劃，從而保留最多職位；倘若不能避免需要縮減人手，應先推行自願離職及自願提早退休計劃，相關賠償須優於法定裁員賠償，並不能與任何退休計劃的供款對沖。工會又促請公司盡快向員工交代重組方案的內容、呈上董事會的日子，以及預計通過的日子。

國泰裁員消息近日不絕於耳，據了解，單是10月已最少傳出5個裁員日子，令員工活在惶恐下。工會主席王思敏表示，公司近日每每有小動作，內部便流傳會有裁員行動，例如早前公司在部份位置間起圍板，員工便猜測與裁員有關，現時員工士氣已跌至新低點，如公司拒絕回應工會訴求，不排除會將行動升級。

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