剷車操作員涉藏鐵鎚膠索被控 裁判官審半天裁定無罪指警員證供有出入

去年11月，警方粗暴腰斬民主派維園區選聚會，引發多區警民衝突，多人被捕。有剷車操作員被指管有鐵鎚及膠索帶等物，被控管有非法用途工具或攻擊性武器罪，今日受審。辯方指出，警員庭上證供遠比書面供詞詳盡，質疑他為堆砌證據而虛構不實之詞。審訊僅花半天，裁判官張天雁指沒證據證明涉案工具用作非法用途，加上警員證供有多處出入，且坦言看不見現場有非法集結或相關行為，「淨係見到有人喺度跑、有人冇跑」，故憑環境證據亦不能達致定罪推論，裁定被告脫罪。

男被告譚浩豐（29歲）否認於去年11月2日在旺角渡船街及奶路臣街交界管有兩支士巴拿、一個鐵鎚及兩包膠索帶。

警員13840譚潤添（譯音）供稱，當晚收到上級訓示，指旺角有約千人非法集結，遂與同僚乘警車到旺角一帶執勤。抵達旺角後，發現亞皆老街有雜物堵路，另有約60人在跑。警車駛至塘尾道時，譚發現被告與5至6人集結，他遂下車欲截停他們，並大叫：「警察，咪郁！」被告與該些人士聞言，隨即向渡船街方向逃跑，遂上前追截，並在渡船街截停及拘捕被告，搜出涉案物品。

辯方質疑，譚的書面供詞與庭上證供有多處不符，例如他在書面供詞及記事冊中，均沒提及亞皆老街有雜物堵路。譚則解釋，他在庭上回想起當日有被索帶紮起的鐵馬堵路，而且車輛無法行駛，因而憶起有雜物堵路。

辯方又質疑，譚的書面供詞沒提及案發時被告身邊有5至6人。譚則解釋謂，他錄取書面口供時側重在被告身上。辯方再質疑，譚供稱他大叫「警察，咪郁」後，被告才與其他人一起逃跑；但其書面供詞卻指被告逃跑在先，他才大叫「警察，咪郁」。譚聞言後指，因事件發生於電光火石間，故記憶有誤，並更正指兩個動作是同一時間發生。

此外，譚在盤問下確認，當晚身處亞皆老街的60人當中，並非如其書面證供所指全部身穿黑衣；而被告則身穿灰衣。譚亦承認，當時他看不到旺角一帶有非法集結的情況。

警承認看不到現場有非法集結情況

辯方結案陳詞指，譚的證供不可信。根據其所繪畫的地圖標示，他起初在警車上發現被告時，兩人之間有建築物阻擋，故他根本不可能在該位置看到被告。此外，譚在案發半天後錄取的書面供詞，內容遠比庭上證供簡短，當中並沒提及現場有雜物堵路，亦沒提到當時被告與5至6人一起。

辯方續指，譚並沒看到現場有任何非法集結的情況，他最多看到有60人在亞皆老街跑，以及被告與5至6人在塘尾道附近跑，但沒看到他們曾做出非法集結行為。辯方又強調，被告任職剷車操作員，涉案工具是尋常工作用具，隨處均可買到，本質亦非攻擊性武器，冀法庭裁定被告無罪。

裁判官張天雁裁決時直指，譚的書面供詞與庭上證供有多項重大出入，包括譚供稱當日見到被告與5至6人一起，書面供詞卻沒提及；至於旺角有路障的說法，亦是今日首次在庭上提出。張官指出，由於譚同意他於案發半年後錄取書面供詞時記憶較佳，故裁定案發時現場僅得被告一人。

張官續指，被告沒有案底，犯罪可能性偏低，證供可信性亦較高。張官直言，被告在警署會面紀錄中自言任職剷車操作員，故法庭無法肯定涉案工具是否用作非法用途，遂裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC703/20】

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