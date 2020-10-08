李家超稱警隊願走向專業化改善紀律 要求社會「共同付出」改善關係

林鄭政府過往「逢警必撐」，保安局局李家超近日接受傳媒專訪時，卻罕有地指警民關係不可能長期對立，「係時候積極啲去做（改善）」，更指稱警方願意改善紀律，走向專業化。惟他隨後又指警民關係好壞並非警隊自身問題，要求社會共同付出。

《信報》連續第二天刊出保安局局李家超的專訪，談及警民關係。曾為警隊一員的李家超指，警民關係不可能長期對立，認為現時社會已趨平靜，「係時候積極啲去做（改善）」。他在訪問中指，「冇人係完美嘅，制度、組織同樣係，要不斷求進」，更稱為回應坊間訴求，警方願意改善紀律，走向專業化。

李家超又指，警方「花好多時間確保紀律嚴明，相信市民會睇到、會有成績走得出嚟」。惟他同時指警民關係好壞並非警隊自身問題，要求社會共同付出。至於誰要為「反修例」風波負責，李作為主事問責官員之一，卻指政府與社會都要負責，又稱：「過去十幾個月變成咁，大家都應該反省吓。」

大讚國安法「有成效」 稱法庭有「最好的教育」

「港版國安法」實施逾3個月，已有至少28人因而被捕。李家超與中聯辦主任駱惠寧口徑一致，認同本港現時「由亂轉治」，港獨活動「冇之前咁囂張」，外國干預亦見減少。他又指，過往本港國安意識非常薄弱，形容「集非成是，大家做錯咗23年」，故工作率先要針對懲治。

李家超又似向法庭施壓，稱「縱然係政府點解釋都好，最好嘅教育就喺法庭」，稱大眾信任法院公平公正處理案件，「一錘定音、標準大家都知」。至於為何政府在法庭作判決前，率先發聲明指「光復香港，時代革命」具有港獨或顛覆國家政權的含意，李表示，聲明是希望市民勿再以身試法，但承認違法與否可由法庭判決，期望盡快審訊平息爭議。

料《國安法》案件有判決後把觀點納入23條

而中央駐港國安公署的角色，李家超稱希望《國安法》由港府「主體執行」，國安公署則「支持配合」，在港監督指導特區政府的國家安全工作，同意若警方「做好工作」，便毋須國安公署出手。

至於《基本法》23條立法工作，李家超指，港府一直就立法進行研究，相信在《國安法》案件作出判決後，可把觀點納入23條的立法內容，但又指因無法控制法院日程，現時「評論唔到」能否在本屆政府任期內展開工作。

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