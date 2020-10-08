【本報訊】海洋公園剛獲政府注資54億元吊命，新任董事局主席劉鳴煒交出一系列「山系文青風」項目，期望幫公園重新出發。當中的「秘行南朗山」以聲稱首次開放的登山纜車救援徑作招徠，吸引入場遊客以額外80元參加導賞團「畀錢行山」。但本報發現，該山徑位於政府土地，並非海洋公園私有範圍；而且根據地契，山徑必須全日免費對外開放。園方涉嫌佔用官地經營收費活動，經本報向地政總署查詢後，才拆去圍欄，香港人總算光復了這條優美山徑。

記者：關冠麒

閉園兩個月的海洋公園上月中重新開放，並推出「森度遊」項目，以自然環境和戶外活動吸引訪客入場，包括在園內做瑜伽、露營和行山等。「秘行南朗山」是其中一個重點項目，入場遊客須額外支付80元（連同門券即380元）參加由教練帶領的行山團，踏足登山纜車下方，位於南朗山東面的救援徑。

海洋公園網頁形容，該山徑首次對外開放，「你一定未行過」、「是隱世的打卡熱點」，有絕美山景和深水灣湛藍海景，更可感受纜車在頭頂近距離穿梭。

架鐵閘貼告示禁絕遊人

不過，「秘境」山徑其實並非海洋公園的私家路。海洋公園1972年首次獲政府免費撥地，在南朗山北面和山上大樹灣一角建園，發展成海濱樂園和高峰樂園兩個園區。批地範圍後來經多次修改，包括2007年獲政府批出土地，興建地底纜車系統（即現時的海洋列車），以連接海濱樂園和高峰樂園。但架設了登山纜車系統並附有山徑的土地，則一直屬政府所有，並非園區範圍。

根據1972年的批地契約，政府允許海洋公園在指定的官地範圍內興建和營運纜索系統，以連接兩個園區。地契同時訂明，該範圍內的現存或重新劃定的山徑，必須全日暢通無阻地向公眾開放。

記者上月29日曾到救援徑在海洋公園道的入口，發現園方以鐵閘將山徑封起，閘上掛上「此乃海洋公園範圍。非法擅進者，送官究治」的告示，與真正園區圍欄上的告示相同，阻嚇公眾上山，涉嫌違反地契，並利用官地經營行山團收取「過路費」。

立法會議員兼大律師楊岳橋指出，海洋公園的做法無異於霸佔官地，如同「有幾個村民走埋去圍起（官地），跟住就話收錢帶你行山」，政府作為官地擁有人，更要向公眾解釋清楚，何時開始及為何容許園方將山徑當作園區範圍。

地政總署回覆稱，港島西及南區地政處9月30日派員視察，確認山徑有鐵閘位於政府土地，同日向海洋公園跟進。園方10月6日回覆表示已拆除鐵閘。地政處亦已要求海洋公園提供有關「秘行南朗山」活動的資料，提示園方確保活動符合土地契約的要求。園方表示正檢視該活動的行程安排。

被踢爆即鋸走圍欄

海洋公園回應稱，現正對「秘行南朗山」體驗行程內容作最後檢視，確保活動符合所有規管要求。以往基於安全及保安考慮，園方在纜車山徑通道設置了一個大約一米高的小圍欄，現已將圍欄移除。

本月2日，本報向海洋公園和政府查詢後四天，記者再到纜車徑的入口，發現警告告示已經消失，本來固定在金屬柱上的鐵閘亦被齊口切割移除，遊人可自由進出登山纜車救援徑。及後園方又在網頁介紹中刪去山徑「首次對外開放」的字眼。

南朗山的行山客都對海洋公園的做法有意見。蕭先生說，若山徑是全新開放，有興趣付80元嘗試，「如果啲景靚都覺得冇乜所謂」，但若是官地就應直接開放給公眾，「無啦啦收費，就唔係咁好」。經常行山的徐小姐則沒有興趣「畀錢行山」，「本身大家行山都係諗住免費大家一齊玩，我覺得冇必要。」