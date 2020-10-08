青年管鐵鎚行山杖囚9個月准保釋候上訴

23歲青年年初被便衣警員截查，搜出背囊內有鐵鎚、行山杖、摺刀、點火器等物，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，早前不認罪受審。被告辯稱涉案工具用於維修電單車，但主任裁判官蘇文隆指他管有兩支鐵鎚，唯一推論是用來破壞公物，裁定被告罪成，還柙候判。蘇官今指案情嚴重，判被告入獄9個月，但准他保釋等候上訴。

被告黃俊迪（23歲）早前被裁定於今年1月19日在大埔大元邨大埔中央公園管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀。辯方求情指，報告認為被告不適合進入勞教中心，指被告自小沒有紀律或操行問題。

辯方呈上一份律政司覆核裁判官判刑的同類案件，指該案被告亦涉及鐵鎚、士巴拿及螺絲批等，最終判囚4個月。蘇官指該案對其判刑沒有參考價值，並以9個月監禁作量刑起點，直指案情嚴重，被告是經審訊後被裁定有罪，個人因素亦不構成減刑理由，最終判監9個月。

原本一直還柙的被告獲准保釋等候上訴，庭上蘇官只稱被告可按照早前的擔保條件保釋外出。據庭外了解，被告打算就定罪提出上訴，過往保釋條件包括一萬元擔保金、宵禁及每星期報到等。

被告出庭自辯時曾指，因只有兼職工作，月入低微，請教朋友後決定自行維修損壞的電單車，並指行山杖可用作清除卡在機件的雜物，點火器則能加熱變形的金屬部件，以便扭正形狀。蘇官裁決稱對相關說法有疑問，例如為何選擇晚間維修，至於修車亦不會使用行山杖，而應使用螺絲批等體積較小的工具。

【案件編號：FLCC315/20】

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