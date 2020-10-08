立法會內會財會明選正副主席 梁繼昌盼建制派「均真啲」准各候選人有足夠時間解釋政綱

立法會內會、財會明日（9日）選舉正副主席，專業議政召集人、會計界立法會議員梁繼昌留意到近日建制派稱，欲包攬所有事務委員會正副主席，以提防民主派議員拉布。他呼籲建制派在選舉時要「均真啲」，依照立法會《議事規則》辦事，容許各候選人有足夠時間解釋政綱。

去年內會的主席選舉風波，令建制派今年嚴陣以待。近日政圈有風聲指建制派欲包攬立法會所有事務委員會正副主席，提防重演去年內會長時間未能選舉出正副主席。梁繼昌今日接受民主黨劉慧卿網台節目訪問時稱，希望建制派能按《議事規則》程序辦事，公平公正地容許有意競選正、副主席的議員，有足夠時間解釋政綱。

議會戰線將集中反對大灣區跨境投票、明日大嶼

梁繼昌續指，未來一年議會戰線將集中在反對大灣區跨境投票、明日大嶼等議題。梁指出，本港難以確認大灣區合資格選民資料、合資格選票等，政府有需要解釋清楚。

梁繼昌提到，本港中長遠經濟發展「係非常非常之令人擔憂」，又以經驗分析指本港未來一年或會有4千億元財政赤字，在現時經濟低迷下，政府應「開源節流，應使得使」，推行明日大嶼將對本港財政壓力構成沉重負擔。

曾擔任監警會委員的梁繼昌認為，監警會現時最大問題是有3名副主席、大部份委員均有「深藍」的建制派背景，加上監警會權力有限，作出調查報告後警方可選擇性聆聽意見，實質效用不大。梁建議要增加監警會的公信力，首先要增加民主派代表進入監警會，否則它與投訴警察課沒有分別。

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