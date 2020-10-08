武漢肺炎︱政府擬修例硬推強制檢測 陳肇始：為更好掌握公共衞生資料係有需要嘅

本港武漢肺炎疫情反彈，食衞局局長陳肇始今日（8日）出席記者會時表示，近日確診個案上升，加上仍然出現源頭不明個案，港府正研究修訂法律框架，在市民不接受檢測會對公共衞生工作造成「阻礙」的情況下，推行強制檢測。陳指「如果能夠有一個強制性嘅要求，大家參與檢測，令到我哋能夠更加好掌握公共衞生資料，以至更加有效推出措施，呢個強制（檢測）都係需要嘅」。

食物及衞生局局長陳肇始指，本港近日確診個案上升，加上仍然出現源頭不明個案，當局嚴陣以待疫情反彈。其中酒吧、院舍均再次出現小型群組爆發，她形容強制關閉處所只是其中一種手段，在新常態下當局認為業界可採取嚴謹的防疫措施，包括加強員工檢測、做好顧客健康申報等；而其他表列處所亦要檢視現行措施是否奏效，政府不排除再收緊有關措施。

她又指，病毒檢測在公共衞生策略上很重要，當局將加強為特定群組進行檢測，包括屠房員工、的士司機、食肆及酒店員工、院舍員工甚至院友，因應部份院舍院友可自由進出社區，社署已開始為這批院友做檢測。

她又指，若需要檢測而市民不參與檢測，會為政府公共衞生工作帶來阻礙，情況不理想，故港府正研究修訂法律框架，有望在疫情反彈時可做強制檢測。惟她未透露強制檢測是針對部份群組還是全民適用，「如果能夠有一個強制性啲嘅要求，大家參與檢測，令到我哋能夠更加好掌握公共衞生資料，以至到更加有效推出措施，呢個強制（檢測）都係需要嘅。」

對於會否關閉酒吧，陳肇始指目前要靠業界針對防疫重點作改善，不排除會再次收緊措施。被問到港府早前放寬措施是否過急或錯判，導致疫情反彈，她回應稱當局防疫措施一直「揸得好緊」。另外，她亦指留意到市民在酒店房間內舉辦派對，相關活動聚集很多人，將大幅增加感染風險，提醒市民大眾須保持警覺，政府亦會持續監察情況。

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