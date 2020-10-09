公務員宣誓︱聶德權指現職公僕不宣誓已「表達出態度」 預設等同不擁護不效忠

公務員事務局局長聶德權早前表示，現職公務員若拒絕宣誓會成為升遷考慮因素，當局亦會去了解不宣誓的原因。不過他接受親建制媒體訪問時進一步指，公務員不宣誓「本身表達出一種態度」，又預設立場認為，不宣誓「是否不擁護《基本法》不效忠特別行政區呢？」

港府將發出通告，要求今年7.1後入職的公員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，聶早前亦稱，現職公務員一旦不宣誓就影響其升遷安排。早前新公務員工會主席顏武周已指出，會員憂慮當局如何界定違誓準則，指「同事最大concern（關注）係佢（政府）點樣去劃條界，同埋由邊啲人去做判斷指冇遵守到啲原則呢？」

聶德權接受《堅雜誌》專訪時，再被問到現職公務員不宣誓有何後果的問題，他重申當局會去了解不宣誓的原因外，直言「不簽署不宣誓本身表達出一態度」，質疑「是否不擁護《基本法》不效忠特別行政區呢？」他續稱，現職公務員不宣誓將影響其升遷或其他安排，「當我們去考慮一位同事是否升職時，你一定會考慮該同事是否適合，各項因素都會考慮，所以當然簽署聲明和宣誓的要求，你不做，是甚麼原因不做呢？」

警告公務員小心私下言論

此外，聶德權聲稱公務員觸犯紅線的門檻很高，但又重提公務員要小心自己所說所做，指「我們以為是私底下說的東西，也有機會被人公開。公開之後就可能會帶來社會效果和影響」，「最重要的仍然是，有否觸碰到是否擁護和效忠的要求」。

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