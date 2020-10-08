【社會專題】

無良中介氾濫，惟近兩年勞工處逾600宗外傭公司投訴中，成功檢控個案不足3%。本報發現有黑中介，三年內兩度遭海關以涉違反《商品說明條例》拘捕，另因無牌經營等罪行被罰款，但不斷將公司改名經營。記者放蛇及調查揭發，該中介涉安排外傭違法「試工」，又慣以拖延手段，甚至偽造文件，無協助僱主申請外傭來港，卻賺取中介費，據悉月入高達65萬元，現仍每日開門招客。業內人士倡政府提高領取牌照門檻，杜絕無良中介不斷「起死回生」。

「佢一個又一個大話令到（聘請外傭）解決唔到，令你好焦慮。」被拖足八個月的胡太，去年11月計劃聘請現職外傭的胞妹，經朋友介紹，認識名叫Benson的中介，協助辦理外傭到港手續。

當時Benson向她稱外傭最遲今年2月頭到港，收取逾13,000元中介費，2月時，菲律賓中介聯絡胡太，揭發Benson從沒辦理手續，更疑在一份給胡太的外傭合約上冒簽，「佢話用laser cut，影印護照簽名再貼上去。」

推銷本地斷約菲傭

其間胡太不斷催促申請進度，Benson竟發怒稱不再跟進，聲稱轉交菲律賓中介Angel處理，但胡太向當地中介求證發現無此人。最後經介紹人出面，Benson才肯繼續跟進，但最終招聘一事仍泡湯，「好似投訴無門，（Benson）又多大話，好無賴。」事件最終由介紹人私下退款了事，她無奈稱沒想到「遇着個老千」。

記者佯裝僱主，到Benson於西貢的僱傭中心查詢，他推銷時多次游說聘用本地外傭，更心急介紹一個本地「斷約」菲傭，即場安排視像通話面試，見記者猶豫，便稱「可以試吓先，試一日。」事實上，外傭工作簽證設逗留條件，根據法例，中介提供兼職或試工外傭服務，或涉協助教唆他人違反逗留條件，最高罰款50,000元及判囚兩年。記者得悉Benson過去三年曾兩度被海關以違反《商品說明條例》拘捕；不少僱主在網上對他劣評如潮，指他「專sell斷約工人」，工人亦表現欠佳。

前年Benson被捕後，當時有事主指經他聘請多名菲傭均博炒，招數如出一轍，例如用地布抹碗，另有事主指他故意拖延進度，又疑偽造申請文件；今年6月他再涉虛假陳述外傭申請進度被捕。海關回覆指，前年案件經調查後未有足夠證據檢控，今年案件仍調查中。

據知，Benson以往每月可接50至60宗生意，月入逾65萬元。經查冊發現，他三年來不斷改名經營，卻多次被勞工處檢控包括無牌經營等罪行，被罰20萬元。

記者致電Benson對質，他不耐煩說：「最後都畀返錢佢啦。」他一度承認以laser cut代外傭簽約，當記者指涉偽造文件，他即改口：「喺嗰邊（菲律賓）簽過嚟㗎，唔係我哋做㗎。」再追問時他即掛斷電話。記者再到僱傭中心查詢，中心只得負責人盧小姐，她解釋是疫情影響，否認公司拖延申請。

勞工處檢控率僅2.7%

大律師陸偉雄指，使用laser cut屬製造虛假文書，若是僱傭合約，「會交畀唔同國家嘅領事館、入境處，一交咗畀啲咁嘅機構，就係使用虛假文書。」兩罪最高可被判監14年。

在香港經營外傭中介公司，只須領有勞工處職業介紹所牌照（俗稱細牌），如獲發外傭所屬國家領事館的牌照（俗稱大牌），才可直接申請外傭到港。本港現有1,506間持牌外傭職業介紹所，當中僅400間有大牌。翻查印尼領事館外傭中介名單，並無Benson經營的僱傭中心。

香港僱傭代理協會主席張結民指，領取細牌門檻非常低，「你冇犯法就得，登記就畀你攞。」無牌經營及違反《商品說明條例》罰則亦無阻嚇性，「（罰錢後）咪再開過囉，拉到就（換）第二個人名咋嘛。」他認為涉事中介的經營手法，似有意拖延程序斂財。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒建議當局提高領取細牌門檻，或採用考牌制度，確保持牌中介質素。

根據勞工處數字，去年1月至今年8月，接獲652宗外傭職業介紹所投訴，主要涉及濫收佣金、無牌經營等，惟只成功檢控18間，當中四間涉無牌經營，成功檢控率僅約2.7%。