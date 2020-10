警借以色列公司破解黃之鋒手機 Cellebrite宣佈即時停向中港提供服務

曾助香港警方破解前香港眾志秘書長黃之鋒手機資料的以色列公司「Cellebrite」,日前在其官方網站發聲明,因應美國更改法規,即時停止向香港及中國提供數碼技術支援和服務,是繼瑞典科技公司Micro Systemation AB,第二間外國科企在「港版國安法」實施後,終止中港業務。

警方回應指,一直依照既定政策、程序及守則採購合適的服務,以配合實際行動需要。相關細節屬行動部署,警方不會公開。

人權律師提控 要求以色列禁公司向香港出口技術

以色列公司Cellebrite主要為客人提供數碼智能解決方案,在全球有領先地位。去年6月,前香港眾志秘書長黃之鋒涉嫌包圍警總被捕;法庭文件披露,港警曾使用該公司軟件及瑞典軟件破解其iPhone XR,取得手機密碼及當中所有圖片。外媒彭博早前亦報道,Cellebrite正被一名以色列人權律師提控,要求以色列終止其向香港出口技術。

Cellebrite終於本月7日,在其官方網站發聲明(按此),指由於美國更改法規(change in U.S. regulations),宣佈即時停止向香港和中國提供數碼技術支援和服務(stop selling its solutions and services to customers in Hong Kong and China)。

行政總裁Yossi Carmil指,Cellebrite其中一個業務,是協助執法機關和企業,為刑事調查和民事訴訟合法收集數碼證據,但公司會定期審查和更新政策,以確保符合國際法定和法規。

黃之鋒:全賴港人聚沙成塔 促成這遲來的公義

黃之鋒今日(9日)在其社交網站公佈事件,指過去大半年來,不論國際媒體及以色列人權律師,以至前香港眾志立法會議員羅冠聰發起聯署,全賴香港人聚沙成塔、鍥而不捨在Twitter及不同媒體平台增加關注,終令Cellebrite發聲明、停止向中港政府和客人提供破解技術,「促成這一個遲來的公義」。

黃之鋒又指,破解抗爭者手機的黑客公司,全球任何國家一間也嫌多,即使在「港版國安法」的陰霾下,仍希望在全球倡議工作上,香港人能繼續努力。

瑞典公司上月急撤離 終止中港所有業務

Cellebrite是「港區國安法」實施後,第二間外國科企終止中港業務。外媒彭博早前報道,由於美國取消香港特殊地位,瑞典公司「Micro Systemation AB」決定不再向本港其他政府機構,及警方的網絡安全及科技罪案調查科提供「解決方案」,並會撤出香港及終止中港兩地的所有業務。

