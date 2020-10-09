警借以色列公司破解黃之鋒手機 Cellebrite宣佈即時停向中港提供服務

曾助香港警方破解前香港眾志秘書長黃之鋒手機資料的以色列公司「Cellebrite」，日前在其官方網站發聲明，因應美國更改法規，即時停止向香港及中國提供數碼技術支援和服務，是繼瑞典科技公司Micro Systemation AB，第二間外國科企在「港版國安法」實施後，終止中港業務。

警方回應指，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的服務，以配合實際行動需要。相關細節屬行動部署，警方不會公開。

早前報道：港版國安法︱香港特殊地位不再 破黃之鋒手機外企急撤離

曾助香港警方破解前香港眾志秘書長黃之鋒手機資料的以色列公司「Cellebrite」，日前在其官方網站發聲明，因應美國更改法規，即時停止向香港及中國提供數碼技術支援和服務，是繼瑞典科技公司Micro Systemation AB，第二間外國科企在「港版國安法」實施後，終止中港業務。

人權律師提控 要求以色列禁公司向香港出口技術

以色列公司Cellebrite主要為客人提供數碼智能解決方案，在全球有領先地位。去年6月，前香港眾志秘書長黃之鋒涉嫌包圍警總被捕；法庭文件披露，港警曾使用該公司軟件及瑞典軟件破解其iPhone XR，取得手機密碼及當中所有圖片。外媒彭博早前亦報道，Cellebrite正被一名以色列人權律師提控，要求以色列終止其向香港出口技術。

Cellebrite終於本月7日，在其官方網站發聲明（按此），指由於美國更改法規（change in U.S. regulations），宣佈即時停止向香港和中國提供數碼技術支援和服務（stop selling its solutions and services to customers in Hong Kong and China）。

行政總裁Yossi Carmil指，Cellebrite其中一個業務，是協助執法機關和企業，為刑事調查和民事訴訟合法收集數碼證據，但公司會定期審查和更新政策，以確保符合國際法定和法規。

黃之鋒：全賴港人聚沙成塔 促成這遲來的公義

黃之鋒今日（9日）在其社交網站公佈事件，指過去大半年來，不論國際媒體及以色列人權律師，以至前香港眾志立法會議員羅冠聰發起聯署，全賴香港人聚沙成塔、鍥而不捨在Twitter及不同媒體平台增加關注，終令Cellebrite發聲明、停止向中港政府和客人提供破解技術，「促成這一個遲來的公義」。

黃之鋒又指，破解抗爭者手機的黑客公司，全球任何國家一間也嫌多，即使在「港版國安法」的陰霾下，仍希望在全球倡議工作上，香港人能繼續努力。

瑞典公司上月急撤離 終止中港所有業務

Cellebrite是「港區國安法」實施後，第二間外國科企終止中港業務。外媒彭博早前報道，由於美國取消香港特殊地位，瑞典公司「Micro Systemation AB」決定不再向本港其他政府機構，及警方的網絡安全及科技罪案調查科提供「解決方案」，並會撤出香港及終止中港兩地的所有業務。

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