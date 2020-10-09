【本報訊】北角皇都戲院業權塵埃落定，由新世界（017）以底價47.76億元投得。集團昨公佈保育初步計劃，但未提到興建住宅或商廈的具體細節。對於公眾關心皇都天台飛拱建築，公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱將會保留，復修後開放予公眾觀賞及打卡。

新世界昨表示，待下月中完成法律程序成為業權持有人後，建築保育團隊進入皇都勘探，擬定詳細保育及發展方案，預期具體保育方案明年出爐。被問到私人住宅及商業項目計劃時，鄭志剛未有回應。

立體浮雕難修復原貌

戲院最具特色建築是以混凝土興建、呈拋物線形的巨型飛拱，保育顧問認為這個飛拱桁架屋頂是戲院最重要部份，雖然該處石屎有剝落，但預料復修後有機會設通道讓行人走近，近距離觀看建築特色，但仍要視乎承重能力及有待屋宇署批准。而外牆由著名畫家梅雨天的《蟬迷董卓》立體浮雕，新世界稱因日久失修有破壞痕迹，亦被加設通風口，即使復修亦未必能做到原來模樣。

至於可容納1,300座位的大劇院，曾被改建成桌球室的地板及假天花遮蓋，保育顧問希望能保留戲院內大部份結構，料最快明年初才能將桌球室間隔拆走，3D掃描內裏結構。另外，當年戲院的超等座出入口被石屎封住，有待日後視察，但該處的男女廁間隔仍在，廁所標示沒被拆走，料復修後可重用。

底價數值歷來最大

戲院座位被大致移除，發展商遠道訪尋昔日為戲院設計座位的美國公司Bodiform，望能覓得設計圖仿製座椅及重設掛牆吊燈，望可重塑為表演藝術場地。新世界已委聘著名保育公司作顧問，制訂保育計劃。鄭志剛指，希望皇都復修後可得到聯合國教科文組織的認可，成為國際認受的古蹟。

皇都前身為璇宮戲院，1952年落成，皇都戲院大廈及商場則於1959年落成。部份獲古諮會評為一級歷史建築物。項目地盤面積約為3.62萬方呎，按地積比率約10.5倍計算，可建樓面約38.3萬方呎，以強拍底價47.76億元計算，樓面地價逾1.2萬元。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，項目涉及底價數值為歷來最大，且三面臨街，屬近期市面罕有，因此拍賣價屬市場水平。但因涉及保育發展，會影響發展商投資成本及規劃，難以估算發展項目的投資金額。